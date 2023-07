La bibliothèque Reddick à Ottawa créera un serpent de roche – Shaw Local

La bibliothèque Reddick à Ottawa crée son propre serpent de roche de compagnie.

Les enfants de tous âges sont invités à se rendre à la bibliothèque de 10 h à 11 h 30 le samedi 5 août et à faire un rock inspirant. Lors de cette session, la bibliothèque crée son serpent de roche de compagnie et cherchera de l’aide pour le nommer.

Une fois que les clients ont fini de créer leur rocher, ils peuvent l’ajouter au serpent et faire partie du projet.

Les événements suivants sont programmés la semaine du 31 juillet à la bibliothèque, 1010, rue Canal. Appelez le 815-434-0509 pour plus d’informations.

10 h 30 à 11 h 15 mardi 1er août : À vos marques, prêts, lisez ! De 3 à 6 ans. Joignez-vous à la bibliothèque pour une heure du conte amusante avec de la musique, des activités de mouvement, des chants en choeur, des jeux d’alphabétisation, de l’artisanat et des histoires.

10 h à 10 h 30 mercredi 2 août : Secouez, hochet, lisez 9 à 36 mois. Chantez, dansez, créez et créez des souvenirs inestimables lors de cette heure du conte interactive et amusante, spécialement conçue pour les plus jeunes.

13h30 à 15h30 Samedi 5 août : Le groupe Loop, adultes. Apprenez à tricoter ou à crocheter dans une ambiance conviviale.