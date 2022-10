La bibliothèque Reddick à Ottawa accueillera une causerie Dead People of Illinois – Shaw Local

La bibliothèque Reddick à Ottawa organise un programme sur les morts de l’Illinois pour adultes.

À la recherche de morts aux bons endroits, cette présentation “souterraine” et divertissante programmée de 10 h à 11 h 30 le samedi 22 octobre par le chercheur de l’Illinois John Lynn explore des centaines de cimetières de l’Illinois dans lesquels il a trouvé des tombes et des pierres tombales intéressantes, intrigantes des vies et des morts, et beaucoup d’intrigues avec des noms amusants.

Les événements suivants sont également programmés la semaine du 17 octobre à la bibliothèque Reddick, 1010 Canal St. Appelez le 815-434-0509 pour plus d’informations.

13h à 14h lundi 17 oct. : Mystery Monday Book Club, adultes. Les nouveaux membres sont invités à participer à ce club de lecture dirigé par des bibliothécaires. Des exemplaires du livre pourront être empruntés à la bibliothèque. La sélection de ce mois-ci est « The Boy from the Woods » de Harlan Coban.

10h30 à 11h15 mardi 18 oct. : À vos marques, prêts, lisez ! Une heure du conte pour les enfants de 3 à 6 ans pour les aider à développer leurs compétences en littératie et à se préparer à l’école.

16 h à 17 h mardi 18 octobre : Monster Bash, de la troisième à la cinquième année. Célébrez la saison d’Halloween avec de l’artisanat et des jeux lors de cette amusante fête des monstres.

18h à 19h30 mardi 18 oct. : Game Night, de la neuvième à la terminale. La bibliothèque aura Cards Against Humanity (Family Edition), Uno, Taco Cat Goat Cheese Pizza et de nombreux autres jeux à jouer.

10 h à 10 h 30 mercredi 19 oct. : Secouez, faites vibrer, lisez ! 9-36 mois. Une heure du conte musicale amusante.

18h à 19h30 : mercredi 19 oct. : Tween Scene, de la cinquième à la huitième année. Rejoignez la bibliothèque et amenez des amis pour Xbox, Wii, jeux de société et jeux de cartes.

16 h 30 à 17 h 15 jeudi 20 octobre : Peinture à la citrouille, de la maternelle à la deuxième année. Amusez-vous à décorer une citrouille avec de la peinture, des feutres et des paillettes.

13 h 30 à 15 h 30 samedi 22 octobre : Le groupe Loop, adultes. Apprenez à tricoter ou à crocheter dans un environnement convivial avec des gens compétents.