La bibliothèque Reddick à Ottawa accueillera un spectacle étudiant de BMX le 28 juillet – Shaw Local

Les événements suivants sont également prévus la semaine du 25 juillet à la bibliothèque Reddick, 1010, rue Canal, Ottawa. Appelez le 815-434-0509 pour plus d’informations.

10 h à 10 h 45 lundi 25 juillet : Lundi désordonné, 2 à 6 ans. Préparez-vous à être désordonné pendant que les participants éclaboussent, éclaboussent, ramassent et tourbillonnent. Le tout est de s’amuser ! Cet événement se déroulera en plein air. Habillez-vous pour un gâchis.

15h à 16h lundi 25 juillet : Crafter’s Corner, de la neuvième à la terminale. Ce mois-ci, l’assistante YA Kim enseignera aux participants comment réaliser une peinture sur sable.

10h30 à 11h15 mardi 26 juillet : Robots en mouvement, de 3 à 6 ans. Beep, clang, boing ! Rejoignez la bibliothèque à l’heure du conte sur les robots. Chantez, dansez et lisez des histoires sur les robots.

10 h à 10 h 30 mercredi 27 juillet : Summer Dance Party, de 9 mois à 36 mois. Venez danser sur les chansons préférées de l’heure du conte.

17h à 18h mercredi 27 juillet : Harry Potter Book Club, de la quatrième à la terminale. Un nouveau club de lecture mensuel pour enfants et adolescents. La bibliothèque discutera du premier livre de la série Harry Potter, “The Sorcerer’s Stone”. Partagez vos réflexions sur le livre, puis restez pour un jeu et une friandise. Commandez votre exemplaire du livre au bureau du service des enfants.

14h à 15h jeudi 28 juillet : BMX Stunt Show de Matt Wilhelm, tous âges. Matt Wilhelm est détenteur du record du monde Guinness, double champion national et médaillé d’argent et de bronze aux championnats du monde. Il a remporté le concours YouTube “America’s Got Talent” et s’est qualifié pour les demi-finales de l’émission télévisée. Il a également roulé pour l’équipe américaine aux Championnats du monde de BMX 2021 en France. Cet événement extérieur spécial est pour tous les âges.

16 h à 16 h 45 jeudi 28 juillet : Carillons éoliens magiques, de la maternelle à la deuxième année. Fabriquez des carillons éoliens magiques qui pourraient attirer toutes sortes de créatures mythiques.

10h à 11h30 samedi 30 juillet : Diorama Mini-Cascade : Heures d’été pour les artisans, adultes. Toutes les fournitures seront fournies aux participants pour réaliser un mini diorama en cascade, parfait pour un jardin féerique. L’inscription est obligatoire, car les places sont limitées en raison de la disponibilité des fournitures. Pour réserver une place pour ce cours, appelez la bibliothèque ou arrêtez-vous au comptoir du prêt.

13h30 à 15h30 Samedi 30 juillet : Le groupe Loop, adultes. Apprenez à tricoter ou à crocheter dans un environnement convivial avec des gens compétents.