La bibliothèque Reddick à Ottawa accueillera Messy Monday – Shaw Local

Les événements suivants sont prévus la semaine du 26 juin à la bibliothèque Reddick, 1010, rue Canal, Ottawa. Appelez le 815-434-0509 pour plus d’informations.

10h à 11h lundi 26 juin : Lundi désordonné, de 2 à 6 ans. Rejoignez la bibliothèque à l’extérieur au coin des rues Washington et Fulton pour une aventure désordonnée. Les activités peuvent impliquer de la crème à raser, de l’eau et des marqueurs, alors habillez-vous pour le désordre.

10h30 à 11h15 mardi 27 juin : À vos marques, prêts, lisez ! de 3 à 6 ans. Joignez-vous à la bibliothèque pour une heure du conte amusante avec de la musique, des activités de mouvement, des chants en choeur, des jeux d’alphabétisation, de l’artisanat et des histoires.

16h à 17h mardi 27 juin : Harry Potter Book Club, de la quatrième à la terminale. Le groupe discutera de « Harry Potter et les reliques de la mort ». Les nouveaux membres sont les bienvenus. Partagez vos réflexions sur le livre, puis restez pour un jeu et une friandise.

10 h à 10 h 30 mercredi 28 juin : Secouez, faites vibrer, lisez ! de 9 à 36 mois. Chantez, dansez, créez et créez des souvenirs lors de cette heure du conte interactive prévue spécialement pour les plus jeunes.

14 h 30 à 16 h Mercredi 28 juin : Game Day, de la septième à la terminale. Amenez un ami et profitez d’un après-midi rempli de plaisir et de jeux. La bibliothèque propose une grande sélection de jeux de société, notamment Cards Against Humanity (Family Edition), Uno, Taco Cat Goat Cheese Pizza, entre autres. Des collations seront fournies, alors venez vous amuser avec vos amis.

15h à 16h jeudi 29 juin : Bingo Blast, de la septième à la terminale. Rejoignez la bibliothèque pour des jeux de bingo amusants et passionnants.

13h30 à 15h30 Samedi 1er juillet : Le groupe Loop, adultes. Apprenez à tricoter ou à crocheter dans un environnement convivial avec des gens compétents.