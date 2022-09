La bibliothèque publique Messenger de North Aurora annonce un plan stratégique de 4 ans – Shaw Local

Messenger Public Library a approuvé un nouveau plan stratégique, guidé en partie par des enquêtes auprès des clients menées plus tôt cette année, selon un communiqué de presse.

Les questions de l’enquête en ligne interrogeaient les membres de la communauté sur leur utilisation des services de la bibliothèque et leurs commentaires sur la collection, les ressources, la technologie, le personnel et les programmes de Messenger, ainsi que sur l’ambiance physique et la structure des bâtiments.

Messenger a pris en compte les commentaires de ses clients pour créer un nouveau plan stratégique pour les quatre prochaines années dans l’espoir de continuer à améliorer ses offres et à se développer aux côtés de sa communauté, indique le communiqué.

Messenger a reçu de nombreuses réponses positives en ce qui concerne la gentillesse et l’utilité des membres de son personnel ainsi que les programmes qu’ils proposent pour tous les âges. Les usagers apprécient également le vaste catalogue que Messenger utilise le système de prêt entre bibliothèques SWAN et son contenu numérique, bien que beaucoup aient demandé une expansion dans le domaine numérique.

De nombreux participants adultes ont souhaité qu’il y ait plus d’espaces et d’opportunités pour certains programmes et d’autres ont demandé des programmes plus axés sur la technologie. En outre, une meilleure accessibilité pour la chute des livres et le stationnement, indique le communiqué.

Avec un nouveau plan stratégique, Messenger se concentre sur l’amélioration des installations de Messenger en fonction des commentaires du public, la priorisation de la gérance du personnel et un réaménagement des politiques de dotation. La bibliothèque va également continuer à développer ses ressources et ses services et à développer de nouvelles sections pour promouvoir à la fois l’histoire locale et la diversité dans la communauté en pleine croissance, indique le communiqué.

La bibliothèque publique Messenger est située au 113 Oak St. à North Aurora et peut être contactée au 630-896-0240. En savoir plus sur www.messengerpl.org.