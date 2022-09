La bibliothèque publique Messenger de North Aurora annonce des programmes d’automne – Shaw Local

La bibliothèque publique Messenger a annoncé une variété de programmes d’automne pleins d’événements en personne conçus pour soutenir la communauté alors qu’elle continue de revenir à la normale après l’arrêt de la pandémie de COVID-19, selon un communiqué de presse.

Des informations sont disponibles dans sa newsletter téléchargeable sur messengerpl.org.

Les programmes pour adultes comprennent des soirées de discussion sur le livre tous les mois, des ateliers d’écriture et des clubs d’art. Messenger propose également une promenade dans le feuillage d’automne et un cours de sécurité des conducteurs. Pour l’avenir, Messenger fait également la promotion de l’opération Noël et accueille le conférencier Kim Sigafus en novembre pour une conférence sur le mode de vie amérindien tel qu’il était autrefois, indique le communiqué.

Pour les adolescents, il y a des réunions de clubs de lecture axées sur un genre différent chaque mois, des abonnements à des livres, des travaux manuels à emporter et une présentation de l’aide financière de l’instruction Lauren Watt de la Commission d’aide aux étudiants de l’Illinois.

Les programmes élémentaires comprennent des programmes STEAM mensuels en collaboration avec le DuPage Children’s Museum, des clubs de lecture, des soirées de jeux en famille et un club Lego. En octobre, Incredible Bats accueillera petits et grands pour en savoir plus sur les chauves-souris et prendre une photo avec les animaux.

Pour les bébés et les enfants d’âge préscolaire, il y aura des histoires et des chansons tous les mercredis et jeudis, des récréations sensorielles et un défi d’apprentissage précoce Lire, apprendre, grandir avec des récompenses importantes pour encourager un amour précoce de la lecture et de l’apprentissage, indique le communiqué.

La bibliothèque publique Messenger est située au 113 Oak St. à North Aurora.

Pour plus d’informations, contactez la bibliothèque au 630-896-0240 ou envoyez un e-mail à la directrice de la bibliothèque Shannon Halikias à shannon@messengerpl.org.