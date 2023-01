La bibliothèque publique d’Elmhurst obtient la cote cinq étoiles – Shaw Local

Pour la sixième année consécutive, la bibliothèque publique d’Elmhurst a reçu une note de cinq étoiles dans un classement national de l’examen annuel des bibliothèques publiques du Library Journal.

L’indice 2022 représente les données publiées par l’Institute of Museum and Library Science pour l’exercice 2020, indique un communiqué de presse.

Au total, 5 359 bibliothèques publiques américaines ont été évaluées à l’échelle nationale. Dans l’Illinois, 13 bibliothèques ont obtenu la cote cinq étoiles, dont la bibliothèque publique d’Elmhurst.

“Nous pouvons tous être fiers de recevoir cette désignation pour la sixième année consécutive, car il nous faut tous pour y arriver”, a déclaré la directrice Mary Beth Harper dans le communiqué. “Merci au personnel créatif et dévoué, au conseil d’administration qui travaille avec diligence pour soutenir nos efforts et représenter la communauté, et aux habitants d’Elmhurst pour continuer à apprécier et à utiliser leur bibliothèque.”

Library Journal examine les données des bibliothèques publiques communiquées au gouvernement (visites, paiements, participation aux programmes, circulation du matériel électronique, utilisation des ordinateurs publics et sessions Wi-Fi par habitant) et classe les bibliothèques les plus performantes dans les catégories budgétaires. La bibliothèque publique d’Elmhurst s’est classée parmi les 10 premières à l’échelle nationale dans la catégorie de 5 à 9,9 millions de dollars, avec des visites et des sessions Wi-Fi particulièrement élevées par habitant.

Pour plus d’informations sur le statut cinq étoiles de la bibliothèque publique d’Elmhurst, visitez elmlib.org/stars.