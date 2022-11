La bibliothèque publique DeKalb accueillera un programme sur l’Holocauste le 12 novembre – Shaw Local

DeKALB – Un programme éducatif sur l’Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale et ses impacts sur les jeunes Allemands aura lieu samedi à la bibliothèque publique DeKalb.

La bibliothèque, 309 Oak St., accueillera un programme sur l’Holocauste à 14 heures dans la salle de réunion Yusunas au niveau inférieur de la bibliothèque.

Le programme s’adresse aux adolescents matures et aux adultes.

Les participants peuvent en apprendre davantage sur l’Holocauste à travers les choix et les conséquences de trois jeunes Allemands : Anne Frank, Alfons Heck et Simone Arnold. Gaye Flowers, un docent du Musée de l’Holocauste de l’Illinois, dirigera le programme, discutant de la vie de ces jeunes et de l’impact de leurs décisions sur les autres pendant cette période.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à brittak@dkpl.org ou appelez le 815-756-9568, ext. 2100.