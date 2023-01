La bibliothèque publique de Yorkville rouvre après une inondation due à l’éclatement de conduites d’eau – Shaw Local

YORKVILLE – La bibliothèque publique de Yorkville a rouvert après avoir été fermée pendant une semaine en raison d’inondations.

Deux conduites d’eau ont éclaté le 26 décembre, inondant des parties du bâtiment au 902 Game Farm Road. Après un grand nettoyage, le bâtiment a rouvert aux clients le 3 janvier.

Le jour de Noël, les tuyaux ont gelé dans une salle de réunion située dans une partie plus ancienne de la bibliothèque, mais le préposé à l’entretien de la ville, Ted Milschewski, a coupé l’eau de cette partie du bâtiment avant qu’ils ne puissent éclater.

Le lendemain, la catastrophe a frappé.

“Nos chaudières se sont arrêtées, provoquant le gel et l’éclatement de deux tuyaux, un dans notre salle d’étude à l’étage et un principal dans mon bureau”, a déclaré la directrice de la bibliothèque, Shelley Augustine.

Heureusement, aucun livre ou ordinateur n’a été endommagé, mais des carreaux de plafond sont tombés dans la zone de circulation de la bibliothèque et dans le bureau d’Augustine.

“Les dalles de plafond suspendu sont devenues saturées et sont tombées sur le bureau de circulation”, a déclaré Augustine. “C’était juste un gâchis.”

L’éclatement des conduites d’eau a provoqué des inondations et d’importants dégâts à l’intérieur de la bibliothèque publique de Yorkville le 26 décembre 2022. (Photo fournie par la bibliothèque publique de Yorkville)

L’inondation dans la salle d’étude à l’étage a plu dans une autre salle d’étude au premier étage, mais le pire était dans le bureau du directeur.

L’eau a jailli dans le bureau d’Augustine jusqu’à ce que la conduite d’eau principale puisse être fermée. L’eau s’écoulait du bureau dans une pièce adjacente et dans la grande section d’impression de la bibliothèque, a-t-elle déclaré.

La plupart des dommages se sont limités aux carreaux de plafond, à la moquette et aux plinthes, a déclaré Augustine.

Les responsables de la bibliothèque déplaçaient l’équipement, les livres et d’autres articles des endroits où l’eau fuyait du deuxième étage vers les zones du premier étage.

Augustine a écrit qu’elle, son mari et les employés des travaux publics de la ville nettoyaient et aspiraient de l’eau. Les travailleurs de ServPro sont arrivés le même jour pour nettoyer, sécher et déshumidifier le bâtiment.

Environ 50 ventilateurs étaient utilisés pour assécher le bâtiment pendant le nettoyage.

Interrogé sur les chaudières, Augustine a déclaré: “Nous avons des problèmes permanents avec notre système CVC.”