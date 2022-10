La bibliothèque publique de Yorkville répertorie les programmes pour les jeunes d’octobre – Shaw Local

La bibliothèque publique de Yorkville a annoncé les prochains programmes jeunesse suivants.

Programme de lecture d’automne : Lisez avec Rusty, parrainé par l’équipe de hockey Chicago Steel. Du lundi 18 octobre au dimanche 14 novembre. Le jeu de puissance de lecture de 4 semaines est ouvert aux enfants de 14 ans et moins et est conçu pour promouvoir un amour permanent pour la lecture, l’alphabétisation et le hockey grâce à des partenariats avec les bibliothèques et les écoles locales. Lire avec Rusty encourage les enfants à lire en dehors de la salle de classe en les récompensant pour avoir atteint leurs objectifs au cours de la période de 4 semaines. Les étudiants qui atteignent leurs objectifs de lecture recevront un billet gratuit pour un match de hockey Chicago Steel (USHL) à Fox Valley Ice Arena et une boîte à lunch Chicago Steel. De plus, les membres du club peuvent se joindre à l’Acier pour une séance de lecture virtuelle le 1er ou le 8 décembre à 18 h. Arrêtez-vous au Département des services à la jeunesse pour un journal de lecture.

Aventure en salle d’évasion : Une aventure d’évasion sera disponible au mois d’octobre. Utilisez les indices pour ouvrir les boîtes. Communiquez avec le Service à la jeunesse pour un rendez-vous au 630-553-4354 poste 108 ou passez nous voir.

Heure du conte : Tous les vendredis à 10 h 30. Cette heure du conte a lieu dans l’espace enfants de la bibliothèque. Un bénévole des Amis de la Bibliothèque est le lecteur spécial.

impression en 3D: Leah English fournit un tutoriel étape par étape sur la façon d’utiliser Tinkercad. Tinkercad est un outil de conception CAO 3D facile à utiliser, où vous pouvez créer un objet que nous pouvons imprimer sur notre imprimante 3D. Consultez la chaîne YouTube de la bibliothèque, suivez les étapes pour créer votre propre pièce imprimée en 3D. Les impressions coûtent 0,20 $ par gramme. Soumettez vos créations à jweiss@yorkville.lib.il.us.

Art de la fenêtre : Du 3 au 7 oct. sur rendez-vous. Aidez-nous à animer la bibliothèque avec des vitrines. Communiquez avec le Service jeunesse pour prendre rendez-vous au 630-553-4354 poste 108. Les places sont limitées.

Club de lecture (de la 3e à la 5e année) : Les lundis 3 et 17 oct., de 16 h 30 à 17 h. Dans ce club de lecture en deux sessions, les participants recevront le livre le 3 octobre pour le lire à la maison. Ensuite, il sera discuté lors de la session suivante le 17 octobre. Inscrivez-vous pour les deux jours sur le site Web de YPL.

TAG- Groupe consultatif pour adolescents : Les mardis 4 et 18 octobre, de 14 h 45 à 15 h 45 Les adolescents de la 8e à la 12e année se réunissent pour partager des idées sur l’espace ados de la bibliothèque et sur la façon de subvenir aux besoins de Yorkville. Ils aident à créer et à planifier des programmes. Ce groupe a également la possibilité de gagner des heures de bénévolat. Une excellente occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de s’amuser et de rire.

Zone préscolaire : Mercredi 5 octobre, 10 h 30 ou 13 h 30 Choisissez l’heure et rejoignez-nous pour des chansons, des comptines et des livres. Ce programme est destiné aux enfants d’âge préscolaire, mais il est ouvert à tous les jeunes enfants. Inscrivez-vous à cet événement sur le site Web YPL sous Calendrier des événements.

Craie la marche : Vendredi 7 octobre, 11 h, si le temps le permet. Rejoignez-nous pour Drop In Story Time, puis restez pour Chalk the Walk. Nous fournirons la craie à votre enfant pour créer de l’art sur le trottoir à l’extérieur de la bibliothèque.

Heure du conte stupide : Lundi 10 octobre, 10 h 30 Il est temps de se détendre et de faire l’idiot. Venez écouter des livres super idiots et dansez sur la chanson Silly Freeze Dance.

Film interactif pour enfants : Mardi 11 oct., 13 h Interagissez avec le comte Dracula et Mavis à leur hôtel tout en regardant le film. Utilisez le script interactif et les accessoires fournis pour suivre le film. Inscrivez-vous pour votre place pour participer à cet événement amusant. L’espace est limité.

Heure du conte en espagnol sur Facebook : Les mercredis 12 et 26 octobre, 10 h sur la page Facebook YPL. Rejoignez Señora Katalina sur la page Facebook de la bibliothèque publique de Yorkville pour l’heure du conte en espagnol. Ceci est enregistré pour votre commodité.

Tout-petits et tout-petits : Jeudi 13 octobre, 10 h 30 Joignez-vous à nous pour des chansons, des histoires et de la danse. Votre enfant recevra un bricolage à faire à la maison. Inscrivez-vous à cet événement sur le site Web YPL sous Calendrier des événements.

Lire avec les pattes : Le samedi 15 octobre, de 10 h 30 à 11 h 30 Les enfants peuvent venir à la bibliothèque, choisir un livre et lire à un ami poilu. Tous les chiens de thérapie et maîtres-chiens ont été certifiés par un organisme accrédité. Ce programme a été conçu à l’origine parce que les enfants ressentent moins de pression pour lire à un chien qu’à un adulte ; c’était donc censé être un moyen d’aider les lecteurs en difficulté ou même simplement d’encourager la lecture. Il est ouvert à tous les niveaux de lecteurs et de non-lecteurs. Contactez la bibliothèque au 630-553-4354 ext. 108 pour votre tranche horaire de 15 minutes. L’espace est limité.

Kits LEGO chez YPL : 17-21 octobre. Venez à la bibliothèque à tout moment de la semaine et nous vous fournirons un conteneur thématique de divers LEGO à utiliser dans la bibliothèque. En utilisant uniquement les briques fournies et votre créativité, réalisez votre construction. Votre création sera ajoutée au présentoir LEGO de la bibliothèque. Inscrivez-vous sur le site YPL.

Club de lecture (1re et 2e année) : Les jeudis 20 et 27 oct., de 16 h 30 à 17 h. Dans ce club de lecture en deux sessions, nous lirons un livre à chapitre facile. Inscrivez-vous pour les deux jours sur le site Web de YPL.

Biz Boo Business Trick or Treat : Samedi 22 oct., 10 h à 14 h La chambre de commerce de la région de Yorkville vous invite à participer à l’événement populaire de bonbons ou de friandises de Yorkville, où les familles visitent les entreprises participantes pour des friandises, des jeux, des concours et du plaisir. Arrêtez-vous à la bibliothèque pour un traitement spécial.

Club de lecture YA : Mardi 25 octobre, 15 h 45 Mackenzie dirigera le groupe dans une discussion sur le livre de ce mois-ci. Le livre peut être récupéré à partir du 5 octobre au bureau du service jeunesse. L’inscription est obligatoire.

Centres d’alphabétisation : Du mardi 25 octobre au jeudi 27 octobre, de 9 h à 18 h ; Vendredi 28 oct., 9 h à 14 h. Pour les 3 à 6 ans. Arrêtez-vous pour faire l’expérience d’une opportunité guidée par les parents pour un enseignement pratique de l’alphabétisation. Les centres d’alphabétisation sont conçus pour donner aux enfants de nombreuses occasions de pratiquer les compétences très importantes que sont l’écoute, la lecture, l’écriture et la parole.

Tous-petits et tout-petits d’Halloween : Lundi 31 octobre, 10 h 30 Joignez-vous à notre plaisir annuel d’Halloween. Les enfants peuvent participer à diverses stations de jeux avant de faire des tours ou des friandises à travers la bibliothèque. Portez votre costume. L’espace est limité. L’inscription est obligatoire.

• La bibliothèque publique de Yorkville est située au 902 Game Farm Road à Yorkville. La bibliothèque offre maintenant l’inscription en ligne au yorkville.lib.il.us/. Utilisez l’inscription en ligne pour inscrire votre enfant aux programmes. La bibliothèque publique de Yorkville offre de nouvelles heures d’ouverture régulières. La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 19 h, le vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 16 h. Un service de trottoir est disponible pour ceux qui ne souhaitent pas entrer dans la bibliothèque. Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 630-553-4354, visitez yorkville.lib.il.us ou consultez la page Facebook de la bibliothèque ou Twitter à Yorkvillekidsread.