La bibliothèque publique de Yorkville répertorie les programmes pour les jeunes de janvier – Shaw Local

La bibliothèque publique de Yorkville a annoncé les prochains programmes jeunesse suivants.

Programme de lecture d’hiver : Du 3 janvier au 28 février. Arrêtez-vous au comptoir du service jeunesse pour récupérer votre carte de bingo d’hiver. La carte comporte divers défis de lecture. Cochez chaque case lorsque vous terminez le défi. Chaque Bingo (5 d’affilée) vous rapportera un ticket de tombola pour le tirage du 1er mars. Chaque participant peut gagner un maximum de cinq tickets de tombola.

Aventure en salle d’évasion : An Escape Adventure sera disponible au mois de janvier. Utilisez les indices pour ouvrir les boîtes afin de sortir la recette à temps pour la vente de pâtisseries. Communiquez avec le Service à la jeunesse pour un rendez-vous au 630-553-4354 poste 108 ou passez nous voir.

Impression 3D (virtuelle) : Leah English fournit un tutoriel étape par étape sur la façon d’utiliser Tinkercad. Tinkercad est un outil de conception CAO 3D facile à utiliser, où vous pouvez créer un objet que nous pouvons imprimer sur notre imprimante 3D. Consultez la chaîne YouTube de la bibliothèque, suivez les étapes pour créer votre propre pièce imprimée en 3D. Les impressions coûtent 0,20 $ par gramme. Soumettez vos créations à jweiss@yorkville.lib.il.us.

Livres pour Bingo : Mercredi 4 janvier, de 14 h à 15 h Joignez-vous à nous pour cet événement familial amusant. Chaque gagnant choisira un livre légèrement usagé de son choix. Tous les matériaux seront fournis * Inscrivez-vous sur le site Web YPL sous Calendrier des événements.

Art de la fenêtre : 3-6 janvier. Aidez-nous à animer la bibliothèque avec des vitrines. Venez n’importe quand / n’importe quel jour du 3 au 6 janvier pour créer votre œuvre d’art. Inscrivez-vous sur le site. L’espace est limité.

Heure du conte : Tous les vendredis à 10 h 30. Cette heure du conte a lieu dans l’espace enfants de la bibliothèque. Un bénévole des Amis de la Bibliothèque est le lecteur spécial.

Impression 3D (en personne) : 7 janv., 9h30 à 11h30 sur rendez-vous. L’impression 3D est de retour, le premier samedi de chaque mois. Réservez un rendez-vous de 30 minutes pour en savoir plus sur Tinkercad et comment créer un modèle 3D. Le modèle sera imprimé sur l’imprimante 3D. Le coût est de 0,20 $/gramme. Contactez temporairement le bureau du Service Jeunesse.

Club de lecture (de la 3e à la 5e année) : Les lundis 9 et 23 janvier, de 16 h 30 à 17 h. Dans ce club de lecture en deux sessions, les participants recevront le livre le 9 janvier pour le lire à la maison. Ensuite, il sera discuté lors de la session suivante le 23 janvier. Inscrivez-vous pour les deux jours sur le site Web de YPL.

Tout-petits et tout-petits : Jeudi 10 janvier et mercredi 25 janvier, 10 h 30 Joignez-vous à nous pour des chansons, des histoires et de la danse. Votre enfant recevra un bricolage à faire à la maison. Inscrivez-vous à cet événement sur le site Web YPL sous Calendrier des événements.

Donjons et Dragons: Les mardis, du 10 janvier au 14 mars, de 16 h à 18 h. Pour les 14 à 18 ans. Cette campagne de 8 semaines aura lieu dans la salle de repos de la bibliothèque publique de Yorkville. Aucune expérience nécessaire, mais les joueurs expérimentés sont les bienvenus. L’animateur, Dungeon Master Mike, guidera les participants à travers la création de personnages et les mécanismes de jeu. Les places sont limitées, inscrivez-vous vite.

Heure du conte en espagnol sur Facebook : Les mercredis 11 et 25 janvier, 10 h sur la page Facebook YPL. Rejoignez Señora Katalina sur la page Facebook de la bibliothèque publique de Yorkville pour l’heure du conte en espagnol. Ceci est enregistré pour votre commodité.

Zone préscolaire : Mercredi 11 janvier, 10 h 30 ou 13 h 30 Choisissez l’heure et rejoignez-nous pour des chansons, des comptines et des livres. Ce programme s’adresse à nos enfants d’âge préscolaire, mais est ouvert à tous les jeunes enfants. Inscrivez-vous à cet événement sur le site Web YPL sous Calendrier des événements.

Club de lecture (1re et 2e année) : Les mercredis 11 et 18 janvier, de 16 h 30 à 17 h. Dans ce club de lecture en deux sessions, nous lirons un livre à chapitre facile. Les enfants recevront le livre le 11 janvier. Ils termineront la lecture pour en discuter le 18 janvier. Inscrivez-vous pour les deux jours sur le site Web de YPL.

Donjons et Dragons: Les jeudis, 12 janv. – 16 mars, de 16 h à 18 h Pour les 11-13 ans. Cette campagne de 8 semaines aura lieu dans la salle de repos de la bibliothèque publique de Yorkville. Aucune expérience nécessaire, mais les joueurs expérimentés sont les bienvenus. L’animateur, Dungeon Master Mike, guidera les participants à travers la création de personnages et les mécanismes de jeu. Les places sont limitées, inscrivez-vous vite.

Centres d’alphabétisation : Du mardi 17 janvier au jeudi 19 janvier, de 9 h à 18 h ; Vendredi 20 janv., 9 h à 14 h Pour les 3-6 ans. Arrêtez-vous pour faire l’expérience d’une opportunité guidée par les parents pour un enseignement pratique de l’alphabétisation. Les centres d’alphabétisation sont conçus pour donner aux enfants de nombreuses occasions de pratiquer les compétences très importantes que sont l’écoute, la lecture, l’écriture et la parole.

Teen Movie à la bibliothèque publique de Yorkville : Mardi 17 janvier de 15 h à 17 h 30 Nous projetons un film gratuit juste pour nos ados. Consultez le site Web de YPL pour plus d’informations et pour vous inscrire.

Explorateurs scientifiques 4-H : Construisez votre animal : Jeudi 19 janv., 16 h 30 à 18 h Pour les 5 à 7 ans. Les adaptations sont des caractéristiques corporelles et des habitudes de comportement qui aident un être vivant à survivre et à se reproduire dans son environnement naturel. Les animaux ont des adaptations qui les aident à attraper et à trouver de la nourriture, à explorer et à se déplacer. Comment concevriez-vous un animal? Comment cet animal trouve-t-il sa nourriture et que mange-t-il ? Comment cet animal s’adapte-t-il à son environnement ? Rejoignez-nous pour créer votre animal imaginaire et en savoir plus sur les adaptations animales. Inscrivez-vous en ligne.

Lire avec les pattes : Samedi 21 janvier, de 10 h 30 à 11 h 30 Les enfants peuvent venir à la bibliothèque, choisir un livre et faire la lecture à un ami poilu. Tous les chiens de thérapie et maîtres-chiens ont été certifiés par un organisme accrédité. Ce programme a été conçu à l’origine parce que les enfants ressentent moins de pression pour lire à un chien qu’à un adulte ; c’était donc censé être un moyen d’aider les lecteurs en difficulté ou même simplement d’encourager la lecture. Il est ouvert à tous les niveaux de lecteurs et de non-lecteurs. Contactez la bibliothèque au 630-553-4354 ext. 108 pour votre tranche horaire de 15 minutes. L’espace est limité.

Kits LEGO chez YPL : 23-27 janvier. Venez à la bibliothèque à tout moment de la semaine et nous vous fournirons un conteneur thématique de divers LEGO à utiliser dans la bibliothèque. En utilisant uniquement les briques fournies et votre créativité, réalisez votre construction. Votre création sera ajoutée au présentoir LEGO de la bibliothèque. Inscrivez-vous sur le site YPL.

Club de lecture YA : Le mardi 24 janvier, de 16 h à 16 h 30, Mackenzie dirigera le groupe dans une discussion sur le livre de ce mois-ci. Le livre est disponible pour le ramassage à partir du 9 janvier au bureau du service jeunesse. L’inscription est obligatoire.

Payer pour l’université sans se ruiner : Mercredi 25 janvier, 19 h La bibliothèque publique de Yorkville organise « Payer pour l’université sans se ruiner » en direct sur Zoom. Ce webinaire présente des stratégies financières peu connues que les parents peuvent utiliser pour réduire les frais de scolarité, améliorer les chances d’admission et augmenter les possibilités de bourses. Inscrivez-vous au préalable sur https://bit.ly/yorkvillelibrary14.

Club de lecture Harry Potter : Jeudi 26 janvier, de 16 h 30 à 17 h 30 Joignez-vous à Mackenzie chaque mois pour une discussion magique sur chaque livre de la série. Lisez les chapitres 1 à 21 de “Harry Potter et la coupe de feu” pour la réunion du 26 janvier. Le groupe discutera du livre et participera à des activités amusantes.

Fabrication de cartes pour adolescents : Mardi 31 janvier, de 15 h à 16 h 30 Nous créons des cartes de la Saint-Valentin pour nos anciens combattants locaux. Aidez-nous à mettre un sourire sur le visage de quelqu’un d’autre tout en gagnant des heures de bénévolat. Toutes les fournitures seront fournies. Inscrivez-vous sur le site YPL.

• La bibliothèque publique de Yorkville est située au 902 Game Farm Road à Yorkville. La bibliothèque propose désormais une inscription en ligne sur yorkville.lib.il.us/. Utilisez l’inscription en ligne pour inscrire votre enfant aux programmes. La bibliothèque publique de Yorkville offre de nouvelles heures d’ouverture régulières. La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 19 h, le vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 16 h. Un service de trottoir est disponible pour ceux qui ne souhaitent pas entrer dans la bibliothèque. Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 630-553-4354, visitez yorkville.lib.il.us ou consultez la page Facebook de la bibliothèque ou Twitter à Yorkvillekidsread.