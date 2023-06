La bibliothèque publique de Yorkville répertorie les programmes pour adultes de juillet – Shaw Local

La bibliothèque publique de Yorkville a annoncé les prochains programmes pour adultes suivants.

Cours d’anglais pour adultes : Dates et heures diverses. La bibliothèque de Yorkville a lancé un programme d’apprentissage de l’anglais basé sur la conversation pour adultes. Rendez-vous au comptoir des services aux adultes à la bibliothèque pour obtenir plus d’informations sur le programme et vous inscrire à un cours.

Règles du chemin vers l’indépendance financière : Mercredi 12 juillet, 19 h Le chemin vers l’indépendance financière commence par quelques règles simples. Rejoignez Chris Phalon d’Edward Jones en matière d’investissement pour en savoir plus sur ces règles de conduite : les erreurs d’investissement les plus courantes et comment les éviter ; Des stratégies de placement pour vous aider à atteindre vos objectifs à long terme; Ce que vous pouvez faire pour vous assurer de rester sur la bonne voie.

Une journée pour créer : Samedi 8 juillet, 10 h Paper Play. Diverses stations sont mises en place pour encourager les compétences et la créativité des fabricants en utilisant différents types de techniques d’art du papier et du papier, y compris les bijoux en perles de papier, le gaufrage, l’origami et bien plus encore.

Yoga sur chaise : Les jeudis 6, 13, 20 et 27 juillet, 10 h 15 Joignez-vous à nous pour ce cours amusant qui aura lieu dans la salle de réunion Michelle Pfister. Le yoga sur chaise aide à réduire l’inflammation, à abaisser la tension artérielle, à améliorer l’équilibre et à augmenter la force et la flexibilité. Le yoga sur chaise profite aux adultes de tous âges et de tous niveaux d’expérience en yoga. Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire.

Groupe Donjons & Dragons : Les jeudis 6, 13, 20 et 27 juillet, 16 h Des passionnés de jeux locaux entraînent de nouveaux joueurs pour créer de la camaraderie et un sentiment de communauté grâce au jeu sur table. Les réunions ont lieu le jeudi soir pour les 18 ans et plus.

Lecteurs itinérants : Les vendredis 7 et 21 juillet, 9 h, si le temps le permet. Rendez-vous à Hoover Forest Preserve, 11285 W. Fox Road, Yorkville, pour une promenade et pour parler de livres. Garez-vous et rendez-vous dans le premier lot le plus proche de Fox Road et marchez à partir de là. Enregistrement requis.

Discussions et plus Groupe : Mardi 1er août, 10 h. Ce groupe se réunit le premier mardi de chaque mois. Ce groupe est destiné aux personnes qui aiment tricoter, crocheter, quilt, coudre ou faire de la broderie. Apportez votre projet inachevé pour travailler pendant la réunion. C’est le moment idéal pour rencontrer d’autres « threaders » pour une explosion de créativité.

Club de lecture de livres et de cuisine : Mardi 1er août, 19 h. C’est un club de lecture pour les lecteurs qui aiment manger… ou est-ce un club de lecture pour les mangeurs qui aiment lire ? Les gourmands qui aiment les livres pourraient profiter de ce nouveau club amusant – nous lirons quelque chose de nouveau chaque mois, puis lors de notre réunion, nous partagerons nos réflexions sur le livre et partagerons toutes les recettes ou collations inspirées par la lecture. Ce mois-ci, nous lisons « Dîner avec Edward » d’Isabel Vincent.

Les mardis MakerSpace : Mardi 11 juillet, 10 h et 17 h 30 Avez-vous déjà fait des fleurs en papier de soie ? Il s’agit d’un artisanat facile et peu coûteux qui peut être utilisé de différentes manières – des mariages aux anniversaires en passant par les douches, les fleurs en papier de soie peuvent ajouter de la couleur et de la classe à n’importe quel rassemblement. Rejoignez-nous lors de cet événement pratique et apprenez à fabriquer une variété de fleurs en papier de soie pour toute célébration.

Les mardis MakerSpace : Mardi 18 juillet, 10 h et 17 h 30 Découvrez l’art populaire aborigène australien et comment ces peintures rejouent et célèbrent le temps du rêve. La peinture par points aborigène est un style simple à exécuter mais qui produit une peinture émotionnellement émouvante. Vous utiliserez cette belle technique pour créer un carreau décoratif.

Club de lecture Lunch Bunch : Mercredi 12 juillet, midi, en personne et via Zoom. Ce groupe se réunit le deuxième mercredi de chaque mois dans la salle de conférence au deuxième étage. Les participants sont invités à apporter leur lunch à cette réunion. Aucune inscription n’est requise et les nouveaux arrivants sont les bienvenus. Contactez la bibliothèque pour obtenir des informations sur le lien Zoom.

Club de lecture pour hommes : Jeudi 20 juillet, 19 h Le Men’s Book Club se réunit le troisième jeudi de chaque mois pour une discussion animée et stimulante avec des gens de votre communauté. En juillet, le groupe discutera de « The Black Count » de Tom Reiss. Aucune inscription n’est requise et les nouveaux arrivants sont toujours les bienvenus.

Cuisine saine avec Jess : Bien-être à la retraite : Lundi 17 juillet, 11 h 30 Une nouvelle série mensuelle sur la nutrition et le bien-être après la retraite et au-delà. Apprenez à prendre soin de vous dans votre nouveau temps trouvé. Nous parlerons des aliments nutritionnellement denses, des aliments qui peuvent vous aider à vous sentir mieux, de l’énergie alimentaire et de la façon d’ajouter un mouvement joyeux à votre vie quotidienne. Jess Stewart, coach certifiée en santé holistique, démontrera à quel point il est facile et simple de cuisiner sainement.

Club de lecture d’horreur : Lundi 24 juillet, 19 h Les fans de l’effrayant, de l’effrayant, de l’effrayant et de l’étrange devraient se joindre à nous pour le Horror Book Club. Le groupe se réunira le quatrième lundi de chaque mois pour discuter d’un nouveau livre. Ce mois-ci, le groupe lira « Motherthing » d’Ainslie Hogarth.

La folie du cinéma du lundi : Lundi 31 juillet, 13 h Profitez d’un film gratuit l’après-midi avec vos amis le dernier lundi de chaque mois. En juillet, nous verrons « Les banshees d’Inisherin ». Dans la ville reculée d’Inishmore, Padraic et Colm partagent un lien d’amitié intime qui s’étend sur leur vie. Pourtant, lorsque l’un des hommes met un terme rapide et abrupt à leur lien de longue date, l’autre tourmente, remettant en question leurs décennies d’amitié et sa propre identité dans le processus.

Groupe d’écriture créative : Mardi 25 juillet, 19 h Que vous cherchiez à écrire le prochain grand thriller, votre biographie, une nouvelle ou même à développer vos compétences professionnelles en écriture, ce programme est peut-être pour vous. Ce groupe s’adresse à toutes les personnes passionnées par les mots. Son intention est de créer une atmosphère positive, encourageante, honnête et amusante qui soutiendra et motivera chaque personne à atteindre l’excellence en écriture.

• La bibliothèque publique de Yorkville est située au 902 Game Farm Road à Yorkville. La bibliothèque publique de Yorkville offre de nouvelles heures d’ouverture régulières. La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 19 h, le vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 16 h. Un service de trottoir est disponible pour ceux qui ne souhaitent pas entrer dans la bibliothèque. Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 630-553-4354, visitez yorkville.lib.il.us