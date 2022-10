La bibliothèque publique de Yorkville répertorie les programmes pour adolescents à venir – Shaw Local

La bibliothèque publique de Yorkville a annoncé les programmes à venir suivants pour les adolescents.

TAG- Groupe consultatif pour adolescents : Les premiers et troisièmes mardis de chaque mois, de 15 h à 16 h. Les adolescents de la 8e à la 12e année se réunissent pour partager des idées sur l’espace ados de la bibliothèque et sur la façon de subvenir aux besoins de Yorkville. Ils aident à créer et à planifier des programmes. Ce groupe a également la possibilité de gagner des heures de bénévolat. Une excellente occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de s’amuser et de rire.

Donjons et Dragons: À partir du mardi 25 octobre, la bibliothèque accueillera un club Donjons et Dragons pour les enfants de 10 à 17 ans. Les jeux ont lieu dans la salle de pause YPL les mardis de 16h à 18h. Donjons et Dragons est un jeu de rôle fantastique, permettant aux joueurs de collaborer en tant que conteurs. Inscrivez-vous à la campagne de six semaines sur le site Web YPL. Aucune expérience nécessaire, mais les joueurs expérimentés sont les bienvenus. L’espace est limité.

Club de lecture Harry Potter : Jeudi 27 octobre, de 16 h 30 à 17 h 30 Salut les moldus, le club de lecture Harry Potter est de retour. Rejoignez Mackenzie chaque mois pour une discussion magique sur chaque livre de la série. Lisez « Harry Potter à l’école des sorciers » pour la réunion du 27 octobre. Le groupe discutera du livre et participera à des activités amusantes. Inscrivez-vous sur le site Web de YPL sous Calendrier des événements.

Club de lecture pour jeunes adultes : Le mardi 29 novembre, de 16 h à 16 h 45, Mackenzie dirigera le groupe dans une discussion sur le livre de ce mois-ci. Le livre est disponible pour le ramassage à partir du 8 novembre au bureau du service jeunesse. L’inscription est obligatoire.

Ma planification universitaire : bourses d’études, subventions et prêts : 9 novembre, 19 h Ce webinaire découvrira les meilleures stratégies de réduction des coûts des collèges et révélera des méthodes d’actif, d’emprunt et d’épargne peu connues. Apprenez des informations privilégiées sur les bourses, les subventions et les prêts pour vous aider à planifier votre université à la fois avec succès et à un prix abordable. Inscrivez-vous à l’avance ici : https://bit.ly/yorkvillelibrary11.

Décoration de cupcakes : Décembre, heure et date TBA. Surveillez pour plus d’informations.

• La bibliothèque publique de Yorkville est située au 902 Game Farm Road à Yorkville. La bibliothèque offre maintenant l’inscription en ligne au yorkville.lib.il.us/. La bibliothèque publique de Yorkville offre de nouvelles heures d’ouverture régulières. La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 19 h, le vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 16 h. Un service de trottoir est disponible pour ceux qui ne souhaitent pas entrer dans la bibliothèque. Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 630-553-4354, visitez yorkville.lib.il.us ou consultez la page Facebook de la bibliothèque ou Twitter à Yorkvillekidsread.