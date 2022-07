La bibliothèque publique de Yorkville répertorie les programmes jeunesse du mois d’août – Shaw Local

La bibliothèque publique de Yorkville n’impose plus d’amendes pour les articles en retard. Les dates d’échéance s’appliqueront toujours aux articles empruntés. Les clients recevront des avis lorsqu’un article est en retard et leur compte sera bloqué et facturé après 21 jours de retard, mais si les articles sont retournés, toute amende en retard sera supprimée.

La bibliothèque publique de Yorkville estime que personne ne devrait se voir refuser l’accès à la bibliothèque en raison de sa capacité à payer des amendes. Le meilleur investissement qu’une communauté puisse faire est de s’assurer que la bibliothèque et ses ressources sont accessibles à tous.

La bibliothèque publique de Yorkville a annoncé les prochains programmes jeunesse suivants.

Aventure en salle d’évasion : Une aventure d’évasion sera disponible au mois d’août. Utilisez les indices pour ouvrir les boîtes. Communiquez avec le Service à la jeunesse pour un rendez-vous au 630-553-4354 poste 108 ou passez nous voir.

Art de la fenêtre : 1-5 août. Aidez-nous à animer la bibliothèque avec des vitrines. Communiquez avec le Service jeunesse pour prendre rendez-vous au 630-553-4354 poste 108. Les places sont limitées.

impression en 3D: Mardi 2 août, jeudi 4 août ou samedi 6 août de 13 h à 16 h. Leah English propose un didacticiel étape par étape sur l’utilisation de Tinkercad. Tinkercad est un outil de conception CAO 3D facile à utiliser, où vous pouvez créer un objet que nous pouvons imprimer sur notre imprimante 3D. Ce programme sera uniquement sur rendez-vous. Contactez la bibliothèque au 630-553-4354 poste 108 pour planifier un rendez-vous de 30 minutes. Venez avec une idée pour l’impression. Les impressions coûtent 0,20 $ par gramme.

Heure du conte Farmacy Farmstand : Mercredi 3 août, de 10 h 30 à 11 h, si le temps le permet. Rejoignez-nous au Farmacy, 7260 Oakbrook Road à Newark, pour des histoires et explorer la zone réservée aux enfants à la ferme. Inscrivez-vous sur le site YPL.

Heure du conte : Tous les vendredis à 10 h 30. Cette heure du conte a lieu dans l’espace enfants de la bibliothèque. Un bénévole des Amis de la Bibliothèque est le lecteur spécial.

Tout-petits et tout-petits : Lundi 8 août et mardi 23 août, 10 h 30 Joignez-vous à nous pour des chansons, des histoires et de la danse. Votre enfant recevra un bricolage à faire à la maison. Inscrivez-vous à cet événement sur le site Web YPL sous Calendrier des événements.

Zone préscolaire : Mardi 9 août, 10 h 30 ou 13 h 30 Choisissez l’une ou l’autre heure et rejoignez-nous pour des chansons, des comptines et des livres. Ce programme s’adresse à nos enfants d’âge préscolaire, mais est ouvert à tous les jeunes enfants. Inscrivez-vous à cet événement sur le site Web YPL sous Calendrier des événements.

TAG- Groupe consultatif pour adolescents : Les mardis 9 et 30 août, de 15 h à 16 h Cette année, nos membres TAG se concentrent sur « SOYEZ LE CHANGEMENT » en redonnant à la communauté. Les adolescents de la 8e à la 12e année se réunissent pour partager des idées sur le secteur des adolescents à la bibliothèque et sur la façon de subvenir aux besoins de Yorkville. Ils aident à créer et à planifier des programmes. Ce groupe a également la possibilité de gagner des heures de bénévolat. Une excellente occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de s’amuser et de rire.

Heure du conte en espagnol sur Facebook : Les mercredis 10 et 24 août, 10 h sur la page Facebook YPL. Rejoignez Señora Katalina sur la page Facebook de la bibliothèque publique de Yorkville pour l’heure du conte en espagnol. Ceci est enregistré pour votre commodité.

Kits LEGO chez YPL : 15-19 août. Venez à la bibliothèque à tout moment de la semaine et nous vous fournirons un conteneur thématique de divers LEGO à utiliser dans la bibliothèque. En utilisant uniquement les briques fournies et votre créativité, réalisez votre construction. Votre création sera ajoutée au présentoir LEGO de la bibliothèque. Inscrivez-vous sur le site YPL.

Club de lecture (de la 3e à la 5e année) : Les lundis 15 et 29 août, de 16 h 30 à 17 h. Dans ce club de lecture en deux sessions, les participants recevront le livre le 15 août pour le lire à la maison. Ensuite, il sera discuté lors de la session suivante le 29 août. Inscrivez-vous pour les deux jours sur le site Web de YPL.

Club de lecture (1re et 2e année) : Les mardis 16 et 23 août, de 16 h 30 à 17 h. Dans ce club de lecture en deux sessions, nous lirons un livre à chapitre facile. Inscrivez-vous pour les deux jours sur le site Web de YPL.

4H : Expérience des innovateurs agricoles (5e année et plus) : Mercredi 17 août, 13 h à 14 h Mettez-vous dans une salle d’évasion. Vous devez remonter le temps pour débloquer chaque niveau et passer aux jours actuels de l’innovation agricole. Dans la salle d’évasion, résolvez des énigmes impliquant la science et la technologie dans l’agriculture. Il comprend un aperçu historique, la génétique, les drones, les dispositifs d’identification électronique (EID), le GPS/SIG et l’épidémiologie. Il y a un chiffre de César à résoudre et un puzzle. Travaillez en coopération en groupes de huit ou moins avec vos anciens amis ou vos nouveaux amis. Inscrivez-vous sur le site Web de YPL.

BINGO pour les livres : Le jeudi 18 août, de 13 h à 14 h Joignez-vous à nous pour vous amuser en famille en jouant au BINGO. Les gagnants recevront un livre légèrement utilisé. Enregistrez le nombre total de personnes présentes sur le site Web de YPL.

Craie la marche : Vendredi 19 août, 11 h, si le temps le permet. Rejoignez-nous pour Drop In Story Time, puis restez pour Chalk the Walk. Nous fournirons la craie à votre enfant pour créer de l’art sur le trottoir à l’extérieur de la bibliothèque.

Lire avec les pattes : Samedi 20 août, de 10 h 30 à 11 h 30 Les enfants peuvent venir à la bibliothèque, choisir un livre et lire à un ami à quatre pattes. Tous les chiens de thérapie et maîtres-chiens ont été certifiés par un organisme accrédité. Ce programme a été conçu à l’origine parce que les enfants ressentent moins de pression pour lire à un chien qu’à un adulte ; c’était donc censé être un moyen d’aider les lecteurs en difficulté ou même simplement d’encourager la lecture. Il est ouvert à tous les niveaux de lecteurs et de non-lecteurs. Contactez la bibliothèque au 630-553-4354 ext. 108 pour votre tranche horaire de 15 minutes. L’espace est limité.

Poésie Slam : Lundi 22 août, 18 h à 20 h POÉSIE SLAM : Avez-vous un poème à partager? Les élèves du secondaire de la région sont invités à l’événement SLAM POETRY de la bibliothèque de Yorkville, organisé par des élèves du secondaire de la région, où des poètes nouveaux et expérimentés partagent ou soutiennent la poésie. Vous cherchez de l’inspiration? Les sujets incluent Rants, Revelations, Si vous saviez comment je me sentais [really], mes obsessions, ce que je vois dans le monde qui m’entoure, et plus encore. Si vous êtes intéressé, contactez Elizabeth Wheeler au [email protected] pour s’inscrire.

Club de lecture YA : Mardi 30 août, 15 h. Mackenzie dirigera le groupe dans une discussion sur le livre de ce mois-ci. Le livre est disponible pour le ramassage à partir du 8 août au bureau du service jeunesse. L’inscription est obligatoire.

• La bibliothèque publique de Yorkville est située au 902 Game Farm Road à Yorkville. La bibliothèque propose désormais une inscription en ligne sur yorkville.lib.il.us/. Utilisez l’inscription en ligne pour inscrire votre enfant aux programmes. La bibliothèque publique de Yorkville offre de nouvelles heures d’ouverture régulières. La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 19 h, le vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 16 h. Un service de trottoir est disponible pour ceux qui ne souhaitent pas entrer dans la bibliothèque. Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 630-553-4354, visitez yorkville.lib.il.us ou consultez la page Facebook de la bibliothèque ou Twitter à Yorkvillekidsread.