La bibliothèque publique de Yorkville organisera une vente de livres d’occasion pendant les Journées de la ville natale – Shaw Local

Les Amis de la bibliothèque publique de Yorkville organiseront leur 14e vente annuelle de livres d’occasion pendant les Journées de la ville natale les 2 et 3 septembre à la bibliothèque.

Tous les livres pour adultes coûteront 1 $ et les livres de poche et les livres cartonnés pour enfants coûteront 50 cents. Les espèces, les chèques et les cartes de crédit seront acceptés.

Selon un communiqué de presse de la bibliothèque, des milliers de livres seront disponibles dans une variété de sujets à la fois au format relié et au format broché. De plus, de nombreux CD, DVD, livres audio et puzzles seront disponibles. Les livres donnés sont comme neufs ou légèrement usagés.

La vente aura lieu de 9 h à 16 h le samedi 2 septembre et de 10 h à 16 h le dimanche 3 septembre à la bibliothèque publique de Yorkville, 902 Game Farm Road à Yorkville.

L’argent recueilli lors de la vente du livre servira à payer les programmes et les services de la bibliothèque.