La bibliothèque publique de Yorkville a annoncé les prochains programmes pour adultes suivants.

Internet to Go — Kits pour ordinateurs portables et points d’accès : Idéal pour les travaux scolaires, créer des CV, remplir des demandes d’emploi, diffuser des divertissements, etc. Les points d’accès et les kits d’ordinateurs portables (qui incluent un point d’accès) sont disponibles pendant deux semaines à la fois et sont disponibles pour les clients de la bibliothèque de Yorkville âgés de 18 ans et plus.

Notions de base en informatique pour les seniors : Les mercredis, 10 h. Dans cette série de cours d’informatique, le personnel de la bibliothèque aidera les clients âgés à comprendre les bases de leur ordinateur personnel ou portable, les aidant à se familiariser avec les compétences de base et à se sentir à l’aise avec les appareils. Formatage Microsoft Word – 14 septembre ; Édition Microsoft Word – 21 septembre ; Tableaux et matériaux Microsoft Word – 28 septembre.

Une soirée avec Marlee Matlin : Mercredi 14 septembre, 19 h via Zoom. Illinois Libraries Present nous apporte la première de leur série 2022-23 de visites d’auteurs à succès. Pour célébrer le Mois de la sensibilisation à la surdité, nous aurons la visite de l’auteure et actrice primée aux Oscars Marlee Matlin. Matlin parlera de sa carrière d’actrice et de ses décennies d’activisme pour la communauté sourde.

Art & Poésie : Samedi 17 septembre, 13 h Dans un merveilleux mélange de communauté et de collaboration, il y a quelques mois, nous avons demandé à des artistes locaux de produire une œuvre originale pour cet événement. Peu de temps après, nous avons donné chaque œuvre d’art à un poète local et leur avons demandé d’écrire un nouveau poème inspiré par l’art qui leur avait été donné. Lors de notre deuxième événement annuel Art & Poésie, nous dévoilerons chaque nouvelle œuvre d’art au public, puis demanderons à chaque poète de réciter son nouveau poème pour l’accompagner.

Santé et bien-être pour adolescents et adultes : Auto-coaching pour les petits changements et habitudes : Mercredi 28 septembre, 19 h Ce programme gratuit de Northwestern Medicine est conçu pour aider les adolescents et les adultes à développer une vision du bien-être pour eux-mêmes, à sortir de la négativité qui nous entoure et à nous aider à réussir.

Apprenez à jouer à Donjons & Dragons : Les jeudis 8, 15, 22 et 29 septembre, 16 h Des amateurs de jeux locaux entraînent de nouveaux joueurs pour créer de la camaraderie et un sentiment de communauté grâce au jeu sur table. Les réunions ont lieu tous les jeudis soirs pour les 18 ans et plus. Les réunions ont lieu dans la salle du conseil de la bibliothèque.

Lecteurs itinérants : Vendredi 16 septembre, 9 h, si le temps le permet. Rendez-vous à Hoover Forest Preserve, 11285 W. Fox Road, Yorkville, pour une promenade et pour parler de livres. Garez-vous et rendez-vous dans le premier lot le plus proche de Fox Road et marchez à partir de là. Enregistrement requis.

Yoga sur chaise : Les jeudis 8, 15, 22 et 29 septembre, 10 h 15 Joignez-vous à nous pour ce cours amusant qui se tiendra dans la salle de réunion Michelle Pfister. Le yoga sur chaise aide à réduire l’inflammation, à abaisser la tension artérielle, à améliorer l’équilibre et à augmenter la force et la flexibilité. Le yoga sur chaise profite aux adultes de tous âges et de tous niveaux d’expérience en yoga. Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire.

Club de lecture Lunch Bunch : Mercredi 14 septembre, midi en personne et via Zoom. Ce groupe se réunit le deuxième mercredi de chaque mois dans la salle de conférence au deuxième étage. Les participants sont invités à apporter leur lunch à cette réunion. Aucune inscription n’est requise et les nouveaux arrivants sont les bienvenus. Contactez la bibliothèque pour obtenir des informations sur le lien Zoom.

Programmes d’artisanat “Maker Tuesday”: Mardi 20 septembre, 10 h ou 18 h 30 Dans cette série mensuelle Makers, le personnel de la bibliothèque dirigera un matin et un groupe du soir sur une activité amusante impliquant des paysages feutrés humides. Apprenez à transformer des fibres lâches en magnifiques paysages dans l’une des techniques de fabrication de vêtements les plus anciennes de l’humanité.

Club de lecture pour hommes : Jeudi 15 septembre, 19 h, en personne et via Zoom. Le Men’s Book Club se réunit le troisième jeudi de chaque mois pour une discussion animée et stimulante avec des personnes de votre communauté. Aucune inscription n’est requise et les nouveaux arrivants sont toujours les bienvenus. Ce groupe se réunit dans la salle de réunion Michelle Pfister ; contactez la bibliothèque pour obtenir des informations sur le lien Zoom.

La folie du cinéma du lundi : Lundi 26 septembre, 13 h Profitez d’un film l’après-midi le dernier lundi de chaque mois dans la salle de réunion Michelle Pfister. L’inscription est obligatoire.

Groupe d’écriture créative : Mardi 27 septembre, 19 h en personne et via Zoom. Que vous cherchiez à écrire le prochain thriller, votre biographie, une nouvelle ou même à développer vos compétences en écriture professionnelle, ce programme est peut-être fait pour vous. Ce groupe s’adresse à toutes les personnes passionnées par les mots. Son intention est de créer une atmosphère positive, encourageante, honnête et amusante qui soutiendra et motivera chaque personne à atteindre l’excellence en écriture. Aucune inscription n’est requise. Ce groupe se réunit dans la salle de réunion Michelle Pfister ; contactez la bibliothèque pour obtenir des informations sur le lien Zoom.

• La bibliothèque publique de Yorkville est située au 902 Game Farm Road à Yorkville. La bibliothèque publique de Yorkville offre de nouvelles heures d’ouverture régulières. La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 19 h, le vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 16 h. Un service de trottoir est disponible pour ceux qui ne souhaitent pas entrer dans la bibliothèque. Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 630-553-4354, visitez yorkville.lib.il.us