La bibliothèque publique de Yorkville annonce une programmation pour adultes en décembre – Shaw Local

La bibliothèque publique de Yorkville a annoncé les prochains programmes pour adultes suivants.

Internet to Go — Kits pour ordinateurs portables et points d’accès : Idéal pour les travaux scolaires, créer des CV, remplir des demandes d’emploi, diffuser des divertissements, etc. Les points d’accès et les kits d’ordinateurs portables (qui incluent un point d’accès) sont disponibles pendant deux semaines à la fois et sont disponibles pour les clients de la bibliothèque de Yorkville âgés de 18 ans et plus.

Une soirée avec Shauna Sever : Mardi 13 décembre, 19 h via Zoom. Shauna Sever est une auteure de livres de cuisine, une contributrice à la télévision et à la radio et une fille du grand Midwest. En tant qu’écrivain, le travail de Sever est mieux défini par plusieurs livres de cuisine centrés sur la pâtisserie. Son quatrième livre, “Midwest Made”, a été nommé l’un des Meilleurs livres de cuisine de pâtisserie de 2019 par le New York Times. Elle a également contribué à des histoires culinaires, des recettes et des conseils d’experts pour de nombreux points de vente, notamment The Wall Street Journal, USA Today, Food52, Bon Appétit, The Kitchn, Family Circle, Real Simple, Midwest Living, Fine Cooking, Food and Wine, Bake from Scratch, O Magazine et plus encore. Elle a commencé à développer et à écrire des recettes lorsqu’elle a lancé son blog de pâtisserie primé Piece of Cake en 2007.

La vie et la carrière de Carole King : Mercredi 14 décembre, 19 h Joignez-vous à nous à la bibliothèque alors que l’historien du rock Gary Wenstrup discute des faits saillants et des histoires derrière les trois phases de l’étonnante carrière de Carole King. King a commencé sa carrière en tant qu’auteur-compositeur du Rock & Roll Hall of Fame, écrivant des succès pour des artistes comme les Beatles, les Monkees, James Taylor et Aretha Franklin. La deuxième phase de sa carrière l’a amenée vers de nouveaux sommets avec Tapestry, l’un des albums les plus vendus de l’histoire du rock. La génération suivante a appris à la connaître grâce à la chanson thème de l’émission télévisée The Gilmore Girls, où elle est également apparue en tant que Sophie, la propriétaire du magasin de musique.

Club de lecture de livres et de cuisine : Mardi 6 décembre, 19 h C’est un club de lecture pour les lecteurs qui aiment manger… ou est-ce un club de lecture pour les mangeurs qui aiment lire ? Les gourmands qui aiment les livres pourraient profiter de ce nouveau club amusant – nous lirons quelque chose de nouveau chaque mois (livres de cuisine, romans, mémoires, non-fiction…) puis lors de notre réunion, nous partagerons nos réflexions sur le livre et partagerons toutes les recettes ou collations inspirées de la lecture. Ce mois-ci, nous lisons “Taste : My Life Through Food” de Stanley Tucci. L’inscription est demandée et les nouveaux arrivants sont les bienvenus.

Apprenez à jouer à Donjons & Dragons : Les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre, 16 h. Des passionnés de jeux locaux entraînent de nouveaux joueurs pour créer de la camaraderie et un sentiment de communauté grâce au jeu sur table. Les réunions ont lieu tous les jeudis soirs pour les 18 ans et plus. Les réunions ont lieu dans la salle du conseil de la bibliothèque.

Lecteurs itinérants : Les vendredis 2 et 16 déc., 9 h, si le temps le permet. Rendez-vous à Hoover Forest Preserve, 11285 W. Fox Road, Yorkville, pour une promenade et pour parler de livres. Garez-vous et rendez-vous dans le premier lot le plus proche de Fox Road et marchez à partir de là. Enregistrement requis.

Discussions et plus Groupe : 6 décembre, 10 h, en personne et via Zoom. Ce groupe se réunit le premier mardi de chaque mois dans la salle de réunion Michelle Pfister. C’est pour les personnes qui aiment tricoter, crocheter, quilt, coudre ou broder. Apportez votre projet inachevé pour travailler pendant la réunion. C’est le moment idéal pour rencontrer d’autres “threaders” pour une explosion de créativité. Aucune inscription n’est requise. Contactez la bibliothèque pour obtenir des informations sur le lien Zoom.

Yoga sur chaise : Les jeudis 1er, 8, 15 et 22 décembre à 10 h 15 Joignez-vous à nous pour ce cours amusant qui se tiendra dans la salle de réunion Michelle Pfister. Le yoga sur chaise aide à réduire l’inflammation, à abaisser la tension artérielle, à améliorer l’équilibre et à augmenter la force et la flexibilité. Le yoga sur chaise profite aux adultes de tous âges et de tous niveaux d’expérience en yoga. Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire.

Club de lecture Lunch Bunch : Mercredi 14 décembre, midi, en personne et via Zoom. Ce groupe se réunit le deuxième mercredi de chaque mois dans la salle de conférence au deuxième étage. Les participants sont invités à apporter leur lunch à cette réunion. Aucune inscription n’est requise et les nouveaux arrivants sont les bienvenus. Contactez la bibliothèque pour obtenir des informations sur le lien Zoom.

Programmes d’artisanat “Makerspace Tuesday”: Les mercredis 7 et 14 décembre, 15 h ou le samedi 17 décembre, 10 h Dans cette série mensuelle Makers, le personnel de la bibliothèque animera un groupe du matin et du soir autour d’une activité amusante. Ce mois-ci, nous aurons une baisse de l’artisanat des ornements de vacances pour tous les âges ; aucune inscription nécessaire.

Club de lecture pour hommes : Jeudi 15 décembre, 19 h, en personne et via Zoom. Le Men’s Book Club se réunit le troisième jeudi de chaque mois pour une discussion animée et stimulante avec des gens de votre communauté. Aucune inscription n’est requise et les nouveaux arrivants sont toujours les bienvenus. Ce groupe se réunit dans la salle de réunion Michelle Pfister ; contactez la bibliothèque pour obtenir des informations sur le lien Zoom.

La folie du cinéma du lundi : Lundi 28 novembre, 13 h Profitez d’un film l’après-midi le dernier lundi de chaque mois dans la salle de réunion Michelle Pfister. Le film de novembre est “The Lost City”, la comédie d’action amusante mettant en vedette Sandra Bullock et Channing Tatum. L’inscription est obligatoire.

Groupe d’écriture créative : Mardi 27 décembre, 19 h, en personne et via Zoom. Que vous cherchiez à écrire le prochain thriller, votre biographie, une nouvelle ou même à développer vos compétences en écriture professionnelle, ce programme est peut-être fait pour vous. Ce groupe s’adresse à toutes les personnes passionnées par les mots. Son intention est de créer une atmosphère positive, encourageante, honnête et amusante qui soutiendra et motivera chaque personne à atteindre l’excellence en écriture. Aucune inscription n’est requise. Ce groupe se réunit dans la salle de réunion Michelle Pfister ; contactez la bibliothèque pour obtenir des informations sur le lien Zoom.

• La bibliothèque publique de Yorkville est située au 902 Game Farm Road à Yorkville. La bibliothèque publique de Yorkville offre de nouvelles heures d’ouverture régulières. La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 19 h, le vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 16 h. Un service de trottoir est disponible pour ceux qui ne souhaitent pas entrer dans la bibliothèque. Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 630-553-4354, visitez yorkville.lib.il.us