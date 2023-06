La bibliothèque publique de Yorkville annonce une programmation jeunesse en juin – Shaw Local

La bibliothèque publique de Yorkville a annoncé les prochains programmes jeunesse suivants.

Lectures d’été 2023–Tous ensemble maintenant : À partir du 1er juin, enregistrez vos minutes sur le journal papier, situé au Bureau des services jeunesse. Le journal papier se trouve également sur la page principale du site Web YPL pour l’impression à domicile. Nous vous mettons au défi de lire 400 minutes en juin et 400 autres minutes en juillet. Si vous remplissez et enregistrez vos minutes, vous gagnerez un ticket de tombola pour chaque mois terminé. Le tirage aura lieu le 3 août.

Aventure en salle d’évasion : Une aventure d’évasion sera disponible au mois de juin. Utilisez les indices pour déverrouiller les boîtes avant que le groupe suivant n’arrive ; vous n’avez que 30 minutes. Communiquez avec le Service à la jeunesse pour prendre rendez-vous au 630-553-4354 poste 108 ou passez nous voir.

Impression 3D (virtuelle) : Leah English fournit un tutoriel étape par étape sur la façon d’utiliser Tinkercad. Tinkercad est un outil de conception CAO 3D facile à utiliser, où vous pouvez créer un objet que nous pouvons imprimer sur notre imprimante 3D. Consultez la chaîne YouTube de la bibliothèque, suivez les étapes pour créer votre propre pièce imprimée en 3D. Les impressions coûtent 0,20 $ par gramme. Soumettez vos créations à [email protected].

Tout-petits et tout-petits : Jeudi 1er juin, 10 h 30 Joignez-vous à nous pour des chansons, des histoires et de la danse. Les enfants recevront un bricolage à faire à la maison. Inscrivez-vous à cet événement sur le site Web de YPL.

Heure du conte : Tous les vendredis à 10 h 30. Cette heure du conte a lieu dans l’espace enfants de la bibliothèque. Un bénévole des Amis de la Bibliothèque est le lecteur spécial.

Impression 3D (en personne) : 3 juin, 9h30 à 13h sur rendez-vous. L’impression 3D est de retour, le premier samedi de chaque mois. Réservez un rendez-vous de 30 minutes sur le site Web de YPL pour en savoir plus sur Tinkercad et sur la création d’un modèle 3D. Le modèle sera imprimé sur l’imprimante 3D. Le coût est de 0,20 $/gramme.

Craie la marche : Lundi 5 juin, 10 h 30, si le temps le permet. Décorez le trottoir à l’extérieur de la bibliothèque. Rejoignez-nous pour le plaisir.

Art de la fenêtre : 5-9 juin. Aidez-nous à animer la bibliothèque avec des vitrines. Venez au jour et à l’heure du 5 au 9 juin pour créer votre œuvre d’art. Inscrivez-vous à l’événement sur le site. L’espace est limité.

TAG- Groupe consultatif pour adolescents : Le mardi 6 juin, de 14 h 45 à 15 h 45 Des adolescents de la 8e à la 12e année se réunissent pour partager des idées sur l’espace ados à la bibliothèque et sur la façon de subvenir aux besoins de Yorkville. Ils aident à créer et à planifier des programmes. Ce groupe a également la possibilité de gagner des heures de bénévolat. Une excellente occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de s’amuser et de rire.

Heure du conte en espagnol sur Facebook : Les mercredis 7 et 21 juin, 10 h sur la page Facebook YPL. Rejoignez Señora Katalina sur la page Facebook de la bibliothèque publique de Yorkville pour l’heure du conte en espagnol. Ceci est enregistré pour votre commodité.

Zone préscolaire : Mercredi 7 juin, 10 h 30 ou 13 h 30 Choisissez l’heure et rejoignez-nous pour des chansons, des comptines et des livres. Ce programme s’adresse à nos enfants d’âge préscolaire, mais il est ouvert à tous les jeunes enfants. Inscrivez-vous à cet événement sur le site Web YPL sous Calendrier des événements.

Kits LEGO chez YPL : 12-16 juin. Venez à la bibliothèque à tout moment de la semaine et nous vous fournirons un conteneur thématique de divers LEGO à utiliser dans la bibliothèque. Utilisez uniquement les briques fournies et votre créativité pour créer votre construction. Votre création sera ajoutée au présentoir LEGO de la bibliothèque. Inscrivez-vous sur le site YPL.

Club de lecture (de la 3e à la 5e année) : Les lundis 12 et 26 juin, de 16 h à 16 h 30. Dans ce club de lecture en deux sessions, les participants recevront le livre le 12 juin pour le lire à la maison. Ensuite, il sera discuté lors de la session suivante le 26 juin. Inscrivez-vous pour les deux jours sur le site YPL.

Heure du conte et présentation des abeilles à Farmacy Farmstand : Mardi 13 juin, 10 h 30 ou 14 h 30, selon la météo. Nous nous dirigeons vers le Farmacy Farmstand pour une heure du conte Honey Bee. Rejoignez-nous au Farmacy, 7260 Oakbrook Road à Newark, pour des histoires sur le thème des abeilles. Ensuite, Pearl parlera des abeilles et de l’apiculture. Nous ne serons pas près des ruches.

Dollars and Cents : Guide de l’épargne pour les enfants : Mercredi 14 juin, 10 h Pour les 4-10 ans. La Midland States Bank organisera une présentation interactive sur l’enseignement aux enfants pour épargner en toute sécurité. Les enfants recevront une banque à décorer et à ramener à la maison. Inscrivez-vous sur le site YPL. L’espace est limité

Club de lecture (niveaux 1-2): Les mercredis 14 et 21 juin, de 16 h à 16 h 30. Dans ce club de lecture en deux sessions, nous lirons un livre de chapitre facile à lire. Inscrivez-vous pour les deux dates sur le site Web YPL.

Se préparer pour la maternelle : Les jeudis 15 juin, 29 juin, 13 juillet, 27 juillet, de 11 h à 11 h 45 Le district scolaire de Yorkville organise une variété d’expériences engageantes riches en littératie pour les enfants qui se préparent pour la maternelle. Votre futur renard peut assister à une ou aux quatre séances. 15 juin, journée ABC ; 29 juin, Regardez ce que je peux lire ! ; 13 juillet, personnages de contes préférés ; 27 juillet : Livres, livres, livres ! Il n’y a pas de frais mais l’inscription est obligatoire et la taille du groupe est limitée.

Lire avec les pattes : Samedi 17 juin, de 10 h 30 à 11 h 30 Les enfants peuvent venir à la bibliothèque, choisir un livre et faire la lecture à un ami poilu. Tous les chiens de thérapie et maîtres-chiens ont été certifiés par un organisme accrédité. Ce programme a été conçu à l’origine parce que les enfants ressentent moins de pression pour lire à un chien qu’à un adulte ; c’était donc censé être un moyen d’aider les lecteurs en difficulté ou même simplement d’encourager la lecture. Il est ouvert à tous les niveaux de lecteurs et de non-lecteurs. Inscrivez-vous pour un créneau horaire de 15 minutes sur le site Web de YPL. L’espace est limité.

Les adolescents! Gentillesse ROCKS ! : Lundi 19 juin, 14 h Rejoignez-nous pour peindre des rochers avec des messages gentils et spéciaux à cacher dans la communauté. Travaillons ensemble pour répandre le bonheur. Inscrivez-vous sur le site YPL.

Spectacle de magie: Mardi 20 juin, 13 h 30 Le magicien Rob Thompson revient à la bibliothèque pour vous émerveiller par sa magie. Rob transforme une magie impressionnante et son sens spirituel de la comédie dans un spectacle qui ravira tous les âges. Inscrivez-vous sur le site YPL.

Histoires dans le parc : les mercredis. Nous sommes de retour dans les parcs de Yorkville pour l’heure du conte. 21 juin, 11 h 30, Town Square, 301 N. Bridge St.; 28 juin, 10h30, Junior Women’s Club à Heartland Circle, 1267 Taus Circle; 12 juillet, 10h30, Price Park, 525 Burning Bush Drive; 19 juillet, 10 h 30 Parc Fox Hill (Est), 1474 Sycamore Road; 26 juillet, 10h30, Beecher Park, 908 Game Farm Road.

Peinture rupestre « Seulement sur vous »: Jeudi 22 juin, 11 h ou 14 h Nous lirons le livre « Only One You » de Linda Kranz, puis nous peindrons des pierres pour qu’elles ressemblent aux poissons du livre. Ce poisson sera exposé dans la cour des enfants à la vue de tous.

Heure du conte–Santé dentaire : Lundi 26 juin, 10 h Juin est le Mois de la santé bucco-dentaire. Rejoignez-nous pour l’heure du conte. L’hygiéniste dentaire Jen Carter parlera des visites chez le dentiste, du brossage et de la soie dentaire. Nous aurons également des cadeaux pour les enfants. Inscrivez-vous sur le site YPL.

Explorateurs scientifiques 4H (5-7 ans) : Jeudi 29 juin, 13 h à 13 h 45 Pour les 5 à 7 ans. Venez en apprendre davantage sur l’aérodynamisme avec 4-H. Inscrivez-vous sur le site YPL. L’espace est limité.

Explorateurs scientifiques 4H (8-12 ans) : Jeudi 29 juin, 14 h à 15 h Pour les 8-12 ans. Venez en apprendre davantage sur Rockets to the Rescue. Inscrivez-vous sur le site YPL. L’espace est limité.

Club de lecture Harry Potter : Le jeudi 29 juin, de 16 h 30 à 17 h Joignez-vous à Mackenzie chaque mois pour une discussion magique sur chaque livre de la série. Lisez les chapitres 16 à 30 de « Harry Potter et le Prince de sang-mêlé » pour la réunion du 29 juin. Le groupe discutera du livre et participera à des activités amusantes. Il y aura une fête Harry Potter après l’achèvement du dernier livre. Inscrivez-vous sur le site YPL. L’espace est limité.

Le monde itinérant des reptiles de Dave DiNaso : Samedi 22 juillet, 11 h Préparez-vous à être diverti et éduqué sur les reptiles et les amphibiens du monde entier. Vous vivrez une expérience de près, en direct et extrêmement interactive avec plusieurs animaux différents. Inscrivez-vous sur le site YPL. L’espace est limité.

• La bibliothèque publique de Yorkville est située au 902 Game Farm Road à Yorkville. La bibliothèque offre maintenant l’inscription en ligne au yorkville.lib.il.us/. Utilisez l’inscription en ligne pour inscrire votre enfant aux programmes. La bibliothèque publique de Yorkville offre de nouvelles heures d’ouverture régulières. La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 19 h, le vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 16 h. Un service de trottoir est disponible pour ceux qui ne souhaitent pas entrer dans la bibliothèque. Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 630-553-4354, visitez yorkville.lib.il.us ou consultez la page Facebook de la bibliothèque ou Twitter à Yorkvillekidsread.