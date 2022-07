La bibliothèque publique de Yorkville annonce les prochains programmes pour adultes – Shaw Local

La bibliothèque publique de Yorkville a annoncé les prochains programmes pour adultes suivants.

Internet to Go — Kits pour ordinateurs portables et points d’accès : Idéal pour les travaux scolaires, créer des CV, remplir des demandes d’emploi, diffuser des divertissements, etc. Les points d’accès et les kits d’ordinateurs portables (qui incluent un point d’accès) sont disponibles pendant deux semaines à la fois et sont disponibles pour les clients de la bibliothèque de Yorkville âgés de 18 ans et plus.

Présentations d’information sur l’assurance-maladie : Mercredi 20 juillet, 10 h et 17 h 45 Dans ce séminaire, Cindy Fields donnera un aperçu de ce que Medicare couvre et ne couvre pas, passera en revue les suppléments Medicare et les plans Medicare Advantage, expliquera comment protéger votre épargne contre les empocher les dépenses de Medicare et vous aider à déterminer quel régime d’assurance-médicaments de la partie D correspond le mieux à vos besoins.

Une soirée avec Winston Gambro : le programme se déroulera fin juillet, dates à déterminer. Rejoignez-nous pour célébrer le mois du roman graphique avec un programme double dans lequel Winston Gambro, diplômé de YHS et natif de Yorkville, auteur de Overflow, Rex Radley Boy Adventurer et Haunted House: A Love Story parle de son art, de l’édition et de la conception de ses romans graphiques. La première session sera destinée aux enfants, axée sur le dessin, le storyboard et la création de personnages. La deuxième session s’adressera aux adultes amateurs de romans graphiques, abordant de plus près l’édition et la vie d’un graphiste. Signature du livre à suivre.

Apprenez à jouer à Donjons & Dragons : Les jeudis 21 et 28 juillet, 16 h. Des passionnés de jeux locaux entraînent de nouveaux joueurs pour créer de la camaraderie et un sentiment de communauté grâce au jeu sur table. Les réunions ont lieu tous les jeudis soirs pour les 18 ans et plus. Les réunions ont lieu dans la salle de lecture silencieuse.

Yoga sur chaise : Les jeudis 21 et 28 juillet, 10 h 15 Joignez-vous à nous pour ce cours amusant qui se tiendra dans la salle de réunion Michelle Pfister. Le yoga sur chaise aide à réduire l’inflammation, à abaisser la tension artérielle, à améliorer l’équilibre et à augmenter la force et la flexibilité. Le yoga sur chaise profite aux adultes de tous âges et de tous niveaux d’expérience en yoga. Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire.

Programmes d’artisanat “Maker Tuesday”: Mardi 19 juillet, 10 h ou 18 h 30 Ce mois-ci, nos artisans vont enseigner le tissage au métier à archet, une ancienne technique de tissage utilisée par les cultures du monde entier pour tisser d’étroites bandes de perles. Les participants recevront un métier à tisser à archet à emporter avec plusieurs projets simples et des idées pour en faire plus . Enregistrement requis.

Club de lecture pour hommes : Jeudi 21 juillet, 19h, en personne et via Zoom. Le Men’s Book Club se réunit le troisième jeudi de chaque mois pour une discussion animée et stimulante avec des gens de votre communauté. Aucune inscription n’est requise et les nouveaux arrivants sont toujours les bienvenus. Ce groupe se réunit dans la salle de réunion Michelle Pfister ; contactez la bibliothèque pour obtenir des informations sur le lien Zoom.

La folie du cinéma du lundi : Lundi 25 juillet, 13 h Profitez d’un film l’après-midi le dernier lundi de chaque mois dans la salle de réunion Michelle Pfister. Le film de juillet est Judy, un film dramatique biographique de 2019 basé sur la vie de l’actrice américaine Judy Garland. L’inscription est obligatoire.

Groupe d’écriture créative : Mardi 26 juillet, 19h en présentiel et via Zoom. Que vous cherchiez à écrire le prochain thriller, votre biographie, une nouvelle ou même à développer vos compétences en écriture professionnelle, ce programme est peut-être fait pour vous. Ce groupe s’adresse à toutes les personnes passionnées par les mots. Son intention est de créer une atmosphère positive, encourageante, honnête et amusante qui soutiendra et motivera chaque personne à atteindre l’excellence en écriture. Aucune inscription n’est requise. Ce groupe se réunit dans la salle de réunion Michelle Pfister ; contactez la bibliothèque pour obtenir des informations sur le lien Zoom.

• La bibliothèque publique de Yorkville est située au 902 Game Farm Road à Yorkville. La bibliothèque publique de Yorkville offre de nouvelles heures d’ouverture régulières. La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 19 h, le vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 16 h. Un service de trottoir est disponible pour ceux qui ne souhaitent pas entrer dans la bibliothèque. Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 630-553-4354, visitez yorkville.lib.il.us