La bibliothèque publique de Yorkville annonce des programmes pour adultes en janvier – Shaw Local

La bibliothèque publique de Yorkville a annoncé les prochains programmes pour adultes suivants.

Notions de base en informatique pour les seniors : Les mercredis à 10 h. Chaque cours est une expérience d’apprentissage pratique conçue pour vous aider à vous sentir plus à l’aise avec votre ordinateur portable ou de bureau. 4 janvier – Notions de base en informatique ; 11 janvier – Notions de base sur Internet ; 18 janvier – Principes de base de la gestion de fichiers ; 25 janvier – Bases de la maintenance informatique.

Une soirée avec Ross Gay : Mercredi 11 janvier, 19 h via Zoom. Ross Gay est un poète, essayiste et professeur américain qui a remporté le National Book Critics Circle Award for Poetry et le Kingsley Tufts Poetry Award pour son livre de 2014 “Catalog of Unabashed Gratitude”, qui a également été finaliste pour le National Book Award for Poetry.

Cuisine saine avec Jess : Bien-être à la retraite : Lundi 16 janvier, 11 h 30 Une nouvelle série mensuelle sur la nutrition et le bien-être après la retraite et au-delà. Apprenez à prendre soin de vous dans votre nouveau temps trouvé. Nous parlerons des aliments nutritionnellement denses, des aliments qui peuvent vous aider à vous sentir mieux, de l’énergie alimentaire et de la façon d’ajouter du mouvement joyeux à votre vie quotidienne. Jess Stewart, coach certifiée en santé holistique, démontrera à quel point il est facile et simple de cuisiner sainement.

Inspiring Minds : Soirée de créativité : Mercredi 18 janvier, 19 h John Bauer était un artiste et illustrateur suédois qui a créé des personnages uniques et des mondes fantastiques inspirés du folklore, des contes de fées et de la mythologie de la Scandinavie. Même s’il est mort il y a plus de 100 ans, il inspire toujours les artistes d’aujourd’hui. Jim Henson, Neil Gaiman et d’innombrables autres cinéastes, artistes et auteurs ont eu leurs idées suscitées par le travail de Bauer. Que pourriez-vous créer ? Rien. Une peinture, un dessin, un croquis, une sculpture, une maquette, un poème, une histoire, un spectacle de marionnettes, une pièce de théâtre, une bande dessinée, une peluche, une courtepointe… les possibilités sont infinies. Une fois que vous avez créé votre travail inspiré de John Bauer, apportez-le aux bibliothécaires des Services aux adultes. Nous afficherons votre travail, vous inscrirons pour courir la chance de gagner un prix et vous serez invité à assister à cet événement du 18 janvier où tous les autres créateurs de Yorkvillians pourront partager leur travail et voir ce que les autres ont créé.

Gestion du stress et pleine conscience : Mercredi 25 janvier, 13 h Présenté par Northwestern Medicine, ce programme gratuit d’une heure est conçu pour nous aider à mieux comprendre le stress et ses effets sur la santé. Développer des stratégies pour gérer le stress par le régime alimentaire, l’exercice et la modification du mode de vie. Obtenez un aperçu de l’alimentation consciente et comment l’appliquer à la vie quotidienne. Explorez d’autres pratiques pour être conscient et présent dans la vie quotidienne.

Cours Microsoft Excel : Mercredi 25 janvier, 19 h Microsoft Excel est l’un des tableurs les plus utilisés. Les compétences Excel sont excellentes et sont très demandées par les employeurs. Dans ces cours, vous apprendrez à créer des feuilles de calcul, des données, des calculs et plus encore. En plus d’approfondir vos compétences Excel, vous pouvez faciliter la budgétisation, vous rendre plus commercialisable auprès des employeurs et simplement acquérir des compétences précieuses. Ce cours comporte quatre parties : 25 janvier – Introduction à Excel ; 22 février – Excel intermédiaire (cela comprendra une introduction à la récapitulation d’Excel); 22 mars – Advance Excel – Tableaux croisés dynamiques (cela contiendra également des fonctions Excel d’introduction et intermédiaires); 26 avril – Créez votre propre budget personnel à l’aide d’Excel. La bibliothèque dispose d’un nombre limité d’ordinateurs portables à la disposition des usagers. Il est recommandé d’apporter votre propre ordinateur portable si vous le pouvez.

Apprenez à jouer à Donjons & Dragons : Les jeudis 5, 12, 19 et 26 janvier, 16 h Des amateurs de jeux locaux entraînent de nouveaux joueurs pour créer de la camaraderie et un sentiment de communauté grâce au jeu sur table. Les réunions ont lieu tous les jeudis soirs pour les 18 ans et plus. Les réunions ont lieu dans la salle du conseil de la bibliothèque.

Lecteurs itinérants : Les vendredis 6 et 20 janv., 9 h, si le temps le permet. Rendez-vous à Hoover Forest Preserve, 11285 W. Fox Road, Yorkville, pour une promenade et pour parler de livres. Garez-vous et rendez-vous dans le premier lot le plus proche de Fox Road et marchez à partir de là. Enregistrement requis.

Yoga sur chaise : Les jeudis 5, 12, 19 et 26 janvier à 10 h 15 Joignez-vous à nous pour ce cours amusant qui se tiendra dans la salle de réunion Michelle Pfister. Le yoga sur chaise aide à réduire l’inflammation, à abaisser la tension artérielle, à améliorer l’équilibre et à augmenter la force et la flexibilité. Le yoga sur chaise profite aux adultes de tous âges et de tous niveaux d’expérience en yoga. Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire.

Club de lecture Lunch Bunch : Mercredi 11 janvier, midi, en personne et via Zoom. Ce groupe se réunit le deuxième mercredi de chaque mois dans la salle de conférence au deuxième étage. Les participants sont invités à apporter leur lunch à cette réunion. Aucune inscription n’est requise et les nouveaux arrivants sont les bienvenus. Contactez la bibliothèque pour obtenir des informations sur le lien Zoom.

Club de lecture pour hommes : Jeudi 19 janvier, 19 h, en personne et via Zoom. Le Men’s Book Club se réunit le troisième jeudi de chaque mois pour une discussion animée et stimulante avec des gens de votre communauté. En avril, le groupe discutera de “11/22/63” de Stephen King. Aucune inscription n’est requise et les nouveaux arrivants sont toujours les bienvenus. Ce groupe se réunit dans la salle de réunion Michelle Pfister ; contactez la bibliothèque pour obtenir des informations sur le lien Zoom.

Club de lecture d’horreur : Lundi 23 janvier, 19 h Les fans du fantasmagorique, de l’effrayant, de l’effrayant et de l’étrange devraient se joindre à nous pour le Horror Book Club. Le groupe se réunira le quatrième lundi de chaque mois pour discuter d’un nouveau livre. Ce mois-ci, le groupe lira “N0S4A2” de Joe Hill.

La folie du cinéma du lundi : Lundi 30 janvier, 19 h Profitez d’un film l’après-midi le dernier lundi de chaque mois dans la salle de réunion Michelle Pfister. Le film de janvier sera “Elvis” avec Austin Butler et Tom Hanks. Un regard sur la légendaire star du rock and roll Elvis Presley, de son ascension à la célébrité sans précédent, ainsi que sur sa relation compliquée avec son énigmatique manager, le colonel Tom Parker, au cours de 20 ans.

• La bibliothèque publique de Yorkville est située au 902 Game Farm Road à Yorkville. La bibliothèque publique de Yorkville offre de nouvelles heures d’ouverture régulières. La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 19 h, le vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 16 h. Un service de trottoir est disponible pour ceux qui ne souhaitent pas entrer dans la bibliothèque. Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 630-553-4354, visitez yorkville.lib.il.us