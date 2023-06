La bibliothèque publique de St. Charles projettera ‘Sweet Smell of Success’ le 7 juin – Shaw Local

La bibliothèque publique de St. Charles accueillera une projection de film du classique de 1957 « Sweet Smell of Success » de 18h à 20h30 le mercredi 7 juin.

Les résidents sont invités à voir le film sur grand écran sans les frais d’admission d’une salle de cinéma, selon un communiqué de presse de la bibliothèque. Des boissons et du pop-corn seront servis.

« Sweet Smell of Success » est un drame mettant en vedette Burt Lancaster, Tony Curtin, Susan Harrison et Martin Milner. Tourné sur place à New York, c’est l’histoire d’un chroniqueur puissant qui utilise ses relations pour ruiner la relation de sa sœur avec un homme qu’il juge indigne d’elle.

Pour vous inscrire, visitez scpld.org ou appelez le 630-584-0076. La bibliothèque publique de St. Charles est située au One S. 6th Ave., St. Charles.