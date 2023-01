La bibliothèque publique de St. Charles organisera une vente de livres usagés – Shaw Local

Les amis de Saint-Charles La bibliothèque publique organisera une vente de magazines usagés et de livres pour enfants de 9 h à 15 h le 7 janvier dans la salle communautaire Huntley.

Les magazines peuvent être achetés en lots ou individuellement, selon un communiqué de presse de la bibliothèque publique de St. Charles. Des dizaines de titres dans une variété de catégories seront disponibles, y compris la maison et le jardin, la santé et la forme physique, le divertissement, les antiquités et les objets de collection, l’art et la photographie, la cuisine, la mode, l’artisanat et plus encore.

Il y aura un grand choix de livres pour enfants pour tous les âges et tous les niveaux de lecture. Fondée en 1979, la bibliothèque des Amis de St. Charles s’est engagée à recueillir des fonds pour soutenir la bibliothèque au profit et à l’amélioration de ses services, programmes, installations, personnel et de la communauté qu’elle dessert.

Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 630-584-0076, ext. 231. La bibliothèque publique de St. Charles est située au One South Sixth Avenue à St. Charles.