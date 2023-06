La bibliothèque publique de St. Charles offrira une aide au jardinage en juin – Shaw Local

Les maîtres jardiniers du bureau d’extension de l’Université de l’Illinois seront disponibles pour répondre aux questions sur le jardin et l’aménagement paysager de 10 h à midi les samedis 3, 10, 17 et 24 juin dans le hall de la bibliothèque publique de St. Charles, 1 S. Sixth Ave.

Selon un communiqué de presse de la bibliothèque, les maîtres jardiniers donneront également une conférence sur le jardinage durable de 19 h à 20 h le mercredi 28 juin. La conférence abordera des concepts comme l’arrosage, la fertilité du sol, la sélection des semences, la conservation et le stockage des semences.

Explorez les couleurs et les textures des plantes qui aiment l’ombre à « Shady Characters: Nifty Plans for Shady Sites » de 19h à 20h le jeudi 29 juin. La présentation portera sur les variétés et les espèces bien adaptées à l’ombre sèche, à l’ombre humide, à la partie ombre et ombre dense.

Pour vous inscrire à ces événements, visitez scpld.org ou appelez le 630-584-0076.