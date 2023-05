La bibliothèque publique de St. Charles lancera le programme de lecture d’été lundi – Shaw Local

La bibliothèque publique de St. Charles lancera son programme de lecture d’été le lundi 22 mai, qui se poursuivra jusqu’au samedi 29 juillet.

Selon un communiqué de presse de la bibliothèque, le thème de cette année explorera comment les voix peuvent avoir du pouvoir.

Les adultes et les adolescents peuvent s’inscrire au comptoir de recherche et de lecture de la bibliothèque ou en ligne au scpld.readsquared.com.

Les nourrissons, les enfants d’âge préscolaire et les élèves du primaire et du collège peuvent s’inscrire en ligne ou au guichet des services à la jeunesse et suivre la lecture et l’écoute. Ces programmes encouragent les enfants et les familles à lire et à maintenir leurs compétences en lecture pendant les mois d’été, indique le communiqué.

Visite scpld.org/programs-events/reading/ pour une liste complète des prix disponibles.

La bibliothèque publique de St. Charles est située au One S. 6th Ave. Plus d’informations, y compris un calendrier des programmes d’été, peuvent être trouvées à scpld.org.