La bibliothèque publique de St. Charles invite la communauté à rencontrer son nouveau directeur – Shaw Local

La bibliothèque publique de St. Charles organisera une journée portes ouvertes pour présenter sa nouvelle directrice, Kate Buckson, de 14 h à 16 h le dimanche 19 février dans la salle communautaire Huntley de la bibliothèque. Buckson a été nommé au poste à compter du 7 novembre 2022.

Buckson a une carrière de près de 20 ans dans les bibliothèques, qui a commencé à la bibliothèque publique de Westmont. Au cours des sept dernières années, elle a été directrice exécutive du district de la bibliothèque publique de La Grange Park et est impatiente d’appliquer ses compétences et son expérience dans une bibliothèque plus grande, selon un communiqué de presse de la bibliothèque.

Elle est titulaire d’une maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information de la Wayne State University, ainsi que d’un baccalauréat ès arts en anglais de la Northern Illinois University.

La bibliothèque publique de St. Charles est située au 1 S. 6th Ave. à St. Charles. Des rafraîchissements seront servis. Pour plus d’informations, appelez le 630-584-0076 ou visitez le site Web de la bibliothèque à www.scpld.org.