La bibliothèque publique de St. Charles accueillera un concert en hommage au regretté musicien Pete Seeger – Shaw Local

La Saint-Charles La bibliothèque publique accueillera le chanteur folk du Midwest Mark Dvorak dans un hommage au chanteur folk américain Pete Seeger à 14 h le 16 octobre dans la salle communautaire Carnegie.

Le programme de Dvorak, « The Power of Song : A Tribute to Pete Seeger », présentera des histoires et une sélection des chansons les plus durables de Seeger.

“Des milliers et des milliers de personnes au fil des ans ont pris le banjo, la guitare et ont commencé à ouvrir leurs oreilles au monde de la musique à cause de Pete”, a déclaré Dvorak dans un communiqué de presse de la bibliothèque publique de St. Charles.

Dvorak s’est produit dans 38 États et dans certaines parties de l’Europe et du Canada. Il a remporté des prix pour le journalisme et la musique pour enfants.

En 2008, il a reçu le Woodstock Folk Festival Lifetime Achievement Award et le Lantern Bearer Award de Folk Alliance International en 2013. En 2012, WFMT 98.7 a nommé Dvorak Chicago « troubadour officiel ».

Depuis 1981, la bibliothèque a présenté une grande variété de spectacles musicaux. Le public est le bienvenu et le concert est gratuit.

La bibliothèque publique de St. Charles est située au One South Sixth Avenue à St. Charles. Pour plus d’informations, rendez-vous sur scpld.org ou appelez le 630-584-0076.