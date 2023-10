La bibliothèque publique de St. Charles accueillera un concert classique le 15 octobre – Shaw Local

Les résidents de St. Charles sont invités à la série de concerts du dimanche de la bibliothèque publique, qui reprendra le 15 octobre avec un duo de musique classique.

Le violoncelliste Richard Bell et la pianiste Chiayi Lee interpréteront pendant une heure des œuvres classiques de Bach, Bruch et Beethoven. Le concert gratuit débutera à 14h00 à la bibliothèque publique au 1 S. Sixth Ave.

Bell a grandi à Norman, Oklahoma et a commencé à étudier le violoncelle à l’âge de dix ans. Il a obtenu son baccalauréat de l’Université de l’Iowa et sa maîtrise en musique du Cleveland Institute of Music, et a été violoncelliste principal associé de l’Orchestre symphonique de Columbus pendant 30 ans.

Lee est un pianiste expérimenté en musique solo et en musique de chambre. Elle a obtenu son doctorat en arts musicaux en interprétation au piano et en pédagogie de l’Université de l’Iowa et est titulaire d’une maîtrise en musique en interprétation au piano et d’un certificat d’interprète de la Northern Illinois University.

Pour plus d’informations, visitez www.scpld.org ou appelez le 630-584-0076.