La bibliothèque publique de Sandwich publie le calendrier des événements estivaux – Shaw Local

Sandwich Public Library District a annoncé son calendrier d’événements estivaux pour les mois de juillet et août.

Jeu-questionnaire sur la famille hors de ce monde – 18 h à 19 h Jeudi 6 juillet : Venez à la bibliothèque en famille pour participer à ce jeu-questionnaire. La famille gagnante recevra quatre laissez-passer pour les cinémas classiques et une carte-cadeau pour Johnny K’s.

Faire un gâchis : art en plein air – 18 h à 19 h 30 Lundi 17 juillet : Faites du désordre et faites-en quelque chose lors de cette séance d’art en plein air. Portez des vêtements qui peuvent se salir.

Cernan Earth and Space Center: une excursion communautaire sur le terrain – 11 h 30 à 15 h 30 Mercredi 19 juillet : Tous les âges sont les bienvenus à cette excursion au planétarium du Triton College. Le voyage comprendra deux spectacles au planétarium ainsi que d’autres expositions, un déjeuner et du temps dans la boutique de cadeaux. L’inscription est obligatoire pour cet événement, qui coûte 5 $ par personne. Le transport n’est pas fourni. Triton College est situé à 54 miles au nord-est de Sandwich à 2000 N. Cinquième Avenue à River Grove.

Entraînement Jedi avec Luke et Leia – Samedi 22 juillet de 11h à midi : Luke et Leia visiteront la bibliothèque depuis une galaxie lointaine, très lointaine. Tous les âges sont les bienvenus à la bibliothèque pour apprendre ce qu’il faut pour être un Jedi.

Faire de la crème glacée de niveau supérieur – 18h00 Mardi 1er août : Regardez Molly Fraser transformer des ingrédients simples en délicieuse crème glacée maison. Apprenez à baratter vos propres friandises glacées, goûtez aux créations de Fraser et rapportez quelques recettes à la maison. L’inscription est obligatoire.

Verrouillage de la bibliothèque – 18 h 30 à 20 h 30 le vendredi 4 août : Bricolages, jeux et plus seront disponibles pendant la fermeture de la bibliothèque. Cet événement s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans. Seuls les enfants, le personnel et les bénévoles seront autorisés dans le bâtiment. Les places sont limitées et des feuillets d’autorisation sont requis.

Fabriquer des cocktails sans alcool aux herbes – 14 h Samedi 5 août : Apprenez à faire des sirops simples et des extractions d’herbes pour créer une myriade de cocktails sans alcool aromatisés et parfumés aux herbes. Repensez le punch de fête avec des ingrédients à base de plantes, fabriquez vos propres amers, remuez un faux gin et discutez de l’histoire des herbes dans les boissons alcoolisées. L’inscription est obligatoire.

Prise de contrôle des adolescents – 19h à 21h le vendredi 18 août : Les ados envahissent la bibliothèque lors de cet événement nocturne. Il y aura de la nourriture, des jeux, du plaisir et plus encore.

Les bases de la cuisine saine pour le cœur – 18h30 Mardi 22 août : Joignez-vous au personnel du Leishman Center for Culinary Health pour cette démonstration d’une heure sur les bases d’une cuisine saine pour le cœur. Des recettes et une dégustation sont incluses. L’inscription est obligatoire.