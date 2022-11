La bibliothèque publique de Princeton tiendra une conversation avec Caitlin Doughty le 16 novembre – Shaw Local

La bibliothèque publique de Princeton tiendra une conversation en ligne avec l’entrepreneur de pompes funèbres et auteur à succès, Caitlin Doughty, à 19 h le 16 novembre. Pour vous inscrire à l’événement, visitez princetonpl.org.

En tant que défenseur de l’acceptation de la mort, Doughty a été salué comme “un guide touristique implacablement curieux et déchiqueté de la pègre”.

Elle discutera de la réforme des pratiques de l’industrie funéraire occidentale et bien plus encore avec Mark Bazer, animateur et créateur de “The Interview Show” diffusé sur les stations PBS de Chicago, WTTW et filmé à The Hideout.

La série Web éducative de Doughty “Demandez à un croque-mort” a été visionnée près de 250 millions de fois et ses trois livres ont été des best-sellers du New York Times.

Cet événement est rendu possible par Illinois Libraries Present, une collaboration à l’échelle de l’État entre les bibliothèques publiques proposant des événements de premier ordre.