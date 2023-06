La bibliothèque publique de Princeton lance un programme de lecture d’été – Shaw Local

La lecture d’été à la bibliothèque publique de Princeton se déroule jusqu’au samedi 29 juillet.

Les jeunes de la pré-maternelle à la huitième année peuvent s’inscrire au Youth Summer Reading Challenge et enregistrer leur temps de lecture sur l’application Reader Zone (pour les appareils Android, Apple et Amazon) en utilisant le code de programme 49f89 de la bibliothèque. En utilisant la même application et le même code de programme, la bibliothèque propose également un défi de lecture d’été pour adolescents/adultes, suivi du nombre de livres lus.

Le thème de lecture d’été est « Tous ensemble maintenant » et les séances d’artisanat hebdomadaires du mercredi de la bibliothèque sont conçues pour tous les âges. Les horaires alternent entre les séances du soir et du matin.

Les événements à venir incluent :

18h jeudi 15 juin : Blind Karaoke Showtunes, un péril–tournoi de style.

10h30 samedi 17 juin : Dave Odd, butineur urbain, dans un programme spécial « Eat the Neighborhood » au Hungry World Farm Learning Center, 19183 Plow Creek Rd, Tiskilwa.

11h mercredi 21 juin : Fête des cartes. Fabriquez des cartes de vœux pour les résidents des foyers de soins locaux et fabriquez-en quelques-unes pour vous-même.

18h00 mercredi 29 juin : Mandala de feu d’artifice peint des roches.