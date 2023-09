La bibliothèque publique de Princeton célèbre le mois d’inscription à la carte de bibliothèque en septembre – Shaw Local

La bibliothèque publique de Princeton célébrera le mois d’inscription à la carte de bibliothèque en septembre.

Cet événement vise à rappeler aux parents, aux tuteurs et aux élèves que l’inscription à une carte de bibliothèque peut être l’une des premières étapes sur la voie de la réussite scolaire et de l’apprentissage tout au long de la vie.

À la bibliothèque, les usagers peuvent utiliser une variété de ressources, notamment des ordinateurs internes, une connexion Internet gratuite, des livres électroniques, une application mobile avec paiement automatique, le transfert de VHS sur DVD, la copie, la télécopie et l’impression.

Pour se divertir pendant le week-end de la fête du Travail, les clients découvrent les activités extérieures et intérieures de la bibliothèque. Les visiteurs peuvent acheter un télescope, un ensemble de trous de maïs ou des kits de découverte d’insectes. La bibliothèque propose également une large sélection de DVD et d’appareils de streaming Roku.

Les événements réguliers incluent des films du lundi soir à 17h30 (fermé pour la fête du Travail), une heure du conte et des travaux manuels préscolaires en personne le mardi à 10h30 et bien plus encore.

Pour vous inscrire à une carte de bibliothèque ou pour en savoir plus sur les ressources et les programmes de la bibliothèque, visitez www.princetonpl.org.