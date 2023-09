La bibliothèque publique de Princeton annonce le calendrier des programmes du 1er au 14 octobre – Shaw Local

La bibliothèque publique de Princeton a annoncé son calendrier de programmes du 1er au 14 octobre. Ces programmes sont gratuits et tous sont invités à y assister. Les programmes auront lieu au 698 E. Peru St. à Princeton.

Pour toute question ou préoccupation, contactez [email protected] ou 815-875-1331.

• PPL organisera une présentation d’informations et de sécurité sur l’observation sûre de l’éclipse solaire à 18 heures le mardi 3 octobre. La présentation sera dirigée par Gerri Woodlief et les participants recevront un observateur de sécurité pour l’éclipse et des instructions à utiliser pour observer l’éclipse solaire partielle. qui aura lieu le samedi 14 octobre.

• Les bibliothèques de l’Illinois organiseront une présentation Zoom de Stephen Graham Jones à 19 heures le mercredi 4 octobre. Cette présentation portera sur les histoires effrayantes, l’horreur et plus encore. Jones est un auteur amérindien pied-noir de fictions expérimentales, de fiction d’horreur, de fiction policière et de science-fiction. L’inscription est obligatoire, visitez princetonpl.org.

• Les visiteurs peuvent apprendre à explorer les couleurs fraîches d’un jardin d’automne en utilisant des plantes vivaces, des graminées, des arbres et des arbustes à 17 h 30 le jeudi 5 octobre. Le groupe de jardinage mensuel de la bibliothèque fait équipe avec Bettyann Harrison du bureau de vulgarisation de l’Université de l’Illinois. . Pour vous inscrire à cet événement, visitez https://go.illinois.edu/fallgardenwow.

• Nancy Vaca, du podcast Below the Forest Floor, parlera de la réalisation du podcast et de toutes les histoires effrayantes qu’elle a racontées en cours de route à 13 heures le vendredi 7 octobre. Vaca est une fan de tout ce qui concerne l’horreur et a créé le podcast pour partager des histoires et raconter l’histoire des créatures les plus effrayantes du monde.