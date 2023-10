La bibliothèque publique de Princeton annonce le calendrier des programmes du 14 au 31 octobre – Shaw Local

La bibliothèque publique de Princeton a annoncé son calendrier de programmes du 14 au 31 octobre. Ces programmes sont gratuits et tous sont invités à y assister. Les programmes auront lieu au 698 E. Peru St. à Princeton.

• La bibliothèque publique de Princeton disposera d’une réserve de lentilles de sécurité pour observer l’éclipse solaire de 10 h à 13 h le samedi 14 octobre. Gerri Woodlief, passionnée d’éclipse, sera à la bibliothèque publique de Princeton pour aider les usagers de la bibliothèque à observer l’éclipse en toute sécurité. éclipse solaire partielle.

• Les bibliothèques de l’Illinois présentent : Nourriture, famille et contes populaires, une conversation avec Grace Lin aura lieu le mardi 17 octobre à 19 heures. Grace Lin, lauréate de Newbery et Caldecott et auteure à succès du New York Times, tiendra une conversation sur son voyage vers devenez une auteure et illustratrice primée et parlez de son dernier livre pour les élèves du secondaire, Menu chinois : l’histoire, les mythes et les légendes derrière vos aliments préférés. Pour vous inscrire à cet événement Zoom, visitez princetonpl.org.

• Les Amis de la Bibliothèque organiseront une réception/réception sociale en l’honneur de la Semaine des Amis de la Bibliothèque, de 14 h à 17 h, le vendredi 20 octobre. La bibliothèque offrira des rafraîchissements et les visiteurs pourront parler avec d’autres Amis pour découvrir les façons de faire des bénévoles. contribuer à faire de la bibliothèque un atout pour la communauté.

• La bibliothèque publique de Princeton fera une présentation ; « Le thé de l’après-midi d’un empoisonneur » avec le Dr Neil Bradbury à 18 heures le jeudi 26 octobre. « Le thé de l’après-midi d’un empoisonneur » comprendra une combinaison de science, de vrais crimes et de meurtres mystérieux.

• Le groupe d’enquête paranormale des chasseurs de fantômes du centre de l’Illinois sera à la bibliothèque publique de Princeton le samedi 28 octobre à midi pour expliquer et démontrer leur équipement, parler de la façon dont ils chassent les fantômes et raconter certaines de leurs histoires de chasse aux fantômes. CIGH est basé à Peoria et a exploré des propriétés célèbres, notamment la maison et la ferme Cambre.

Pour plus d’informations, contactez [email protected] ou 815-875-1331.