La bibliothèque publique de Princeton ajoute un site Web pour héberger les journaux locaux – Shaw Local

La bibliothèque publique de Princeton travaille avec Innovative Document Imaging pour transférer les journaux républicains du comté de Bureau dans un format PDF convivial.

L’IDI construira et soutiendra le site Web, les données et les fonctions de recherche. Le résultat final cherchera à fournir une plate-forme d’accès facile et consultable pour chaque année et édition individuelle.

“Actuellement, nous avons tout le papier disponible sur microfilm, à l’exception des cinq dernières années”, a déclaré la directrice Julie Wayland. “D’autres services n’offrent le contenu que article par article. Cet outil présentera l’ensemble de la mise en page, y compris la météo, les sports, les publicités et d’autres éléments tels qu’ils ont été publiés à l’origine.

La bibliothèque possède actuellement toutes les éditions du BCR depuis le début du journal jusqu’en 2017 sur microfilm. Le personnel soumettra les documents physiques à l’IDI pour qu’ils soient numérisés pour le site Web et renvoyés avec une version sur microfilm.

En raison du coût, la bibliothèque n’est pas en mesure de transférer tous les anciens numéros pour le moment. Le conseil d’administration a approuvé l’ajout continu au budget pour réduire l’écart et les Amis de la Bibliothèque ont accepté de contribuer au projet.

IDI développe actuellement le site Web et transfère les numéros de 2018. Les numéros 2022 seront envoyés à IDI en janvier. Une fois l’écart comblé, la bibliothèque commencera à envoyer chaque année les éditions les plus anciennes et l’année la plus récente des BCR dans le but de rendre la collection complète disponible et consultable sur le site Web.

“Cela va permettre aux chercheurs et aux passionnés de généalogie de trouver plus facilement des informations à l’aide de noms et de mots-clés pour renvoyer tous les numéros d’une année donnée”, a déclaré la bibliothécaire d’histoire locale, Margaret Martinkus.