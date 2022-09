La bibliothèque publique de Princeton se joindra aux bibliothèques de l’État de l’Illinois à 19 h le mercredi 14 septembre pour accueillir l’actrice primée, native de l’Illinois et défenseure des droits des sourds, Marlee Matlin.

Pour célébrer le Mois de la sensibilisation aux sourds, Matlin partagera les hauts et les bas de sa carrière à Hollywood et de ses parcours en tant que militante. En tant que plus jeune récipiendaire de l’Oscar de la meilleure actrice pour ses débuts au cinéma, la carrière d’actrice de Matlin ne s’est pas ralentie.

Elle a ensuite reçu des nominations aux Emmy Awards pour ses rôles dans “Seinfeld”, “The West Wing” et “Law & Order: SVU”. Plus récemment, son film Apple TV +, “CODA”, a balayé toutes les catégories pour lesquelles il a été nominé aux Oscars 2022, y compris le meilleur film.

En plus d’agir, Matlin a joué dans “Dancing with the Stars” d’ABC. Elle a écrit trois romans pour enfants, une autobiographie à succès et a lancé une application pour aider à enseigner la langue des signes américaine à des millions d’utilisateurs de smartphones.

Défenseur de longue date des droits des sourds, Matlin a continué à briser les barrières pour elle-même et pour les autres grâce à son jeu d’acteur, sa sensibilisation et son écriture. La conversation sera offerte en ASL par l’intermédiaire d’un interprète.

Cet événement est présenté en partenariat avec Illinois Libraries Present, qui est financé en partie par une subvention accordée par la bibliothèque d’État de l’Illinois, un département du bureau du secrétaire d’État, à l’aide de fonds fournis par l’US Institute of Museum and Library Services, sous les dispositions de la Loi sur les services et la technologie des bibliothèques.

L’événement virtuel est gratuit et ouvert au public ; l’inscription est obligatoire. Pour vous inscrire, visitez princetonpl.org.