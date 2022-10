La bibliothèque publique de Princeton accueillera le guitariste classique américain Peter Fletcher le 1er novembre – Shaw Local

La bibliothèque publique de Princeton accueillera un récital de Peter Fletcher à 17 h 30 le mardi 1er novembre au 698 E. Peru St.

Fletcher est un guitariste classique américain basé à Detroit et à New York et donne plus de 80 concerts par an à travers le pays.

Le spectacle, « Musique de quatre siècles », inclura de la musique de la période baroque au XXe siècle.

Il interprétera des pièces de Santiago de Murcia, Domenico Scarlatti, JS Bach, Mauro Giuliani, Nicolo Paganini, Manuel Ponce, Edvard Grieg, Alexander Tansman, Fransisco Tarrega et Isaac Albeniz.

Ce concert est gratuit et tout le monde est le bienvenu.