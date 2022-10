La bibliothèque publique de Plano répertorie les programmes à venir – Shaw Local

La bibliothèque communautaire de Plano a annoncé les programmes à venir. La bibliothèque se trouve au 15 W. North St. à Plano. Pour plus d’informations, appelez le 630-552-2030 ou visitez bibliothèqueplan.info. Pour vous inscrire aux programmes jeunesse, composez le 630-552-2025.

Programmes adultes

Groupe d’écrivains : Jeudi 13 octobre, de 18 h 30 à 20 h en personne ou via Zoom. Rejoignez d’autres écrivains pour discuter de votre travail. Ouvert aux adultes et lycéens. Aucune inscription requise. Tenu dans la salle de réunion du niveau inférieur. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.

Service d’assistance technologique : Samedi 22 octobre, de 11 h à 13 h Une occasion sans rendez-vous de rencontrer l’expert en technologie Robert Mitilieri. Il répondra aux questions que vous pourriez avoir sur votre ordinateur, votre téléphone portable, votre tablette ou votre liseuse. Apportez votre appareil avec vous pour la meilleure expérience. Aucune inscription requise.

Watergate : retour en arrière : Jeudi 29 septembre, 18 h 30 Cinquante ans plus tard, nous ressentons toujours les effets du Watergate, qui est devenu une confrontation entre un président et le peuple qu’il a été élu pour servir. Le professeur John Morello du College of DuPage (et ancien journaliste de NPR pendant le Watergate) discutera des enquêtes du comité sénatorial du Watergate, des tentatives du président Richard Nixon de bloquer les actions du comité, de ce qui a conduit à des articles de destitution et de la démission de Nixon. Aucune inscription requise.

Kits d’artisanat à emporter : Disponible le samedi 1er octobre à 10 h 00 Glass Bowl Jack-o-Lantern. Kits de bricolage gratuits pour les lycéens et les adultes. Premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks.

Cours de fabrication de bijoux : Mercredi 5 octobre, 18 h Deb Herzog vous apprendra à fabriquer une paire de boucles d’oreilles en cuir bouclé et marguerite. Aucune expérience nécessaire, tout le matériel est fourni. Ouvert aux lycéens et adultes. Des frais de 10 $ doivent être payés au moment de l’inscription.

Cours de fabrication de cartes : Jeudi 6 oct., 18 h 30 à 20 h Ferme d’automne. Jennifer Boring vous apprendra comment créer cinq cartes faites à la main en utilisant des techniques simples et des embellissements qui amélioreront votre projet fini. Toutes les fournitures fournies, y compris les enveloppes. Ouvert aux lycéens, adultes et étudiants de 10 ans et plus accompagnés d’un adulte. Des frais de 5 $ pour chaque cours doivent être payés au moment de l’inscription. Appelez le 630-552-2009 pour vous inscrire.

Une nouvelle vie pour les vieux sacs : Samedi 8 octobre, de 10 h 30 à midi. Aidez à transformer les sacs à provisions en plastique en tapis de sol pour les sans-abri. Pour plus d’informations, contactez Ceil Carey à jackandceil@att.net ou au 708-846-1704. Aucune inscription requise. Rendez-vous dans la salle de réunion du niveau inférieur.

Groupe Tricot & Crochet : Les jeudis, de 10h à 12h, via Zoom. Ce groupe informel travaille sur ses propres projets, discute des types et des couleurs de fil et s’entraide avec des modèles nouveaux ou délicats. Aucune inscription requise. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.

Programmes jeunesse

Temps de rime : Les mercredis, de 10 h 30 à 11 h ou de 18 h à 18 h 30. 26 oct. et 2, 9, 16 nov.. Pour les bébés jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte. Cette heure du conte lapsit comprend des comptines d’action, des jeux de doigts, des chansons, des activités de mouvement, une histoire simple et du temps de lecture parent-enfant. La participation active des adultes fait partie intégrante de ce programme. Apportez une couverture pour que votre famille puisse s’asseoir. Enregistrement requis.

Heure du conte préscolaire : Les lundis, de 10 h 30 à 11 h 10, les 24, 31 oct. et 7, 14 nov.. Pour les 3-6 ans autonomes, sans adulte. Comprend des histoires simples, de la musique, des activités de mouvement et un bricolage simple. Les parents doivent rester dans la bibliothèque pour enfants pendant le programme. Enregistrement requis.

Rats de bibliothèque : Lundi 10 oct., 17 h à 17 h 45 Pour les élèves indépendants de la maternelle à la 3e année. Rejoignez-nous pour bricoler, parler de nos livres préférés et choisir de nouveaux livres passionnants à lire pour le mois prochain. Ce programme s’adresse à tous, à ceux qui aiment entendre des histoires, à ceux qui commencent à lire et à ceux qui sont des lecteurs indépendants. Enregistrement requis.

Munchkins désordonnés : Mercredi 12 oct., 10 h 30 à 11 h 15 ou 18 h à 18 h 45 Pour les enfants de 0 à 5 ans, accompagnés d’un adulte. Nous aurons beaucoup de plaisir désordonné, et nous voulons dire sérieusement désordonné ! Il s’agit d’un programme dirigé par les enfants. Profitez d’autant d’activités qu’ils le souhaitent et restez aussi longtemps que votre enfant le souhaite. Enregistrement requis.