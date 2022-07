La bibliothèque publique de Plano annonce les prochains programmes pour adultes et jeunes – Shaw Local

La bibliothèque communautaire de Plano a annoncé les programmes à venir. La bibliothèque se trouve au 15 W. North St. à Plano. Pour plus d’informations, appelez le 630-552-2030 ou visitez bibliothèqueplan.info.

Programme de lecture d’été : Du 1er juin au 30 juillet pour tous les âges. L’aventure n’est plus qu’à un livre. Arrêtez-vous au bureau d’information pour participer au programme de lecture d’été et obtenez un journal de lecture à rapporter à la maison. Vous gagnerez un prix après six heures de lecture ou d’écoute. Continuez à lire pour plus de chances de gagner. Consultez la question-questionnaire hebdomadaire pour une autre chance de gagner un prix.

Programmes adultes

Salon des auteurs locaux : Samedi 30 juillet, 10 h 30 à 15 h. Soutenez et célébrez les auteurs locaux. Venez profiter de lectures d’auteurs et de courtes conférences. Plus de 10 auteurs présenteront leur travail. Vous aurez également l’occasion de les rencontrer et de discuter avec eux. Les livres seront disponibles à l’achat. Rafraîchissements servis. Apparition prévue : Carl Armstrong, Paul Block, Jeanne Valentine, Georgann Prochaska, Elizabeth Wheeler, CL Gibson, David E. Dean, Emily Assell, Rania Zeithar, Terry Weston, Matthew Jones, Kevin Densmore, LA Guettler et Bambi Harris.

Peindre avec Petite Palette : Le lundi 18 juillet, de 18 h à 20 h Michelle Shepard dirigera la classe en créant une peinture à l’acrylique sur toile. Peinture à signaler. Ouvert aux lycéens et adultes. Des frais de 15 $ doivent être payés au moment de l’inscription. Appelez le 630-552-2030 pour vous inscrire.

Collecte de sang: Mardi 19 juillet, de 15 h à 19 h Pour planifier votre don, inscrivez-vous à la bibliothèque ou en ligne au versiti.org. Les rendez-vous sont préférés, mais les visites sans rendez-vous sont les bienvenues.

Service d’assistance technologique : Samedi 23 juillet, 11 h. à 13 h Une occasion gratuite de rencontrer l’expert en technologie Robert Mitilieri. Il répondra aux questions sur les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes ou les liseuses. Apportez votre appareil pour la meilleure expérience. Aucune inscription requise.

Club de lecture: Mercredi 20 juillet, 15 h 30 à 16 h 30 « Send Down the Rain » de Charles Martin sera discuté. Le livre du mois d’août sera “Falling” de TJ Newman. Ce groupe lit une variété de genres. Les nouveaux arrivants sont les bienvenus à tout moment.

Club de lecture silencieux : Les jeudis, de 19 h à 20 h Un club de lecture pas comme les autres. Venez dans la salle de lecture silencieuse Carnegie de la bibliothèque et installez-vous confortablement dans l’un de nos fauteuils confortables. Lisez tranquillement avec d’autres amateurs de livres dans une camaraderie silencieuse. Suivez « Plano’s Silent Book Club » sur Facebook. Aucune inscription requise.

Groupe Tricot & Crochet : Les jeudis, de 10h à 12h, via Zoom. Ce groupe informel travaille sur ses propres projets, discute des types et des couleurs de fil et s’entraide avec des motifs nouveaux ou délicats. Aucune inscription requise. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.

Groupe d’écrivains : Jeudi 14 juillet de 18 h 30 à 20 h en personne ou via Zoom. Rejoignez d’autres écrivains pour discuter de votre travail. Ouvert aux adultes et lycéens. Aucune inscription requise. Tenu dans la salle de réunion du niveau inférieur. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.

Programmes jeunesse

Temps de rime : Mercredi 13 juillet, de 10 h 30 à 11 h ou de 18 h à 18 h 30, en personne. Pour les bébés jusqu’à 3 ans. Cette heure du conte comprend des comptines d’action, des jeux de doigts, des chansons, des activités de mouvement, une histoire simple et un temps de lecture parent-enfant. La participation active des adultes fait partie intégrante de ce programme. Apportez une couverture pour que votre famille puisse s’asseoir. Pour les bébés jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte. Appelez le 630-552-2025 ou passez au bureau de la bibliothèque pour enfants pour vous inscrire.

Heure du conte préscolaire : Lundi 11 juillet, 10 h 30 à 11 h 10 Pour les 3-6 ans autonomes, sans adulte. Comprend des histoires simples, de la musique, des activités de mouvement et un bricolage simple. Les parents doivent rester dans la bibliothèque pour enfants pendant le programme. Enregistrement requis. Appelez le 630-552-2025 ou passez au bureau de la bibliothèque pour enfants pour vous inscrire.

Créer à la bibliothèque : Lundi 11 juillet, 14 h à 15 h ou. 18 h 30 à 19 h 30 Nous utiliserons une technique de pliage de papier pour transformer un vieux livre en un adorable hérisson. Vous repartirez avec la décoration parfaite pour votre chambre. Pour les étudiants indépendants qui entrent de la 7e à la 12e année. Enregistrement requis. Appelez le 630-552-2025 pour vous inscrire.

Pizza & Pages (pour les enfants entrant en 4e et 5e année) : Mardi 12 juillet ou jeudi 14 juillet, de 16 h 45 à 17 h 30, en personne ou via Zoom. Rejoignez-nous pour notre discussion sur le livre Pizza & Pages. Des pizzas seront servies. “Lawn Boy” de Gary Paulsen sera discuté. Enregistrement requis. Appelez le 630-552-2025 pour vous inscrire. L’identifiant et le mot de passe de la réunion seront fournis lors de l’inscription.

Modèles dans la nature : Mercredi 20 juillet, de 14 h à 15 h ou de 18 h 30 à 19 h 30 Joignez-vous à nous pour découvrir les modèles mathématiques dans la nature. Nous explorerons des concepts tels que la symétrie, les modèles de nombres et les formes géométriques naturelles. Vous aurez l’occasion de travailler sur des projets qui illustrent différents types de modèles étonnants qui se produisent dans le monde naturel. Pour les étudiants indépendants entrant dans les classes 4-7. Enregistrement requis. Appelez le 630-552-2025 pour vous inscrire.