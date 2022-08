La bibliothèque publique de Plano annonce des programmes pour adultes pour le mois d’août – Shaw Local

La bibliothèque communautaire de Plano a annoncé les programmes à venir. La bibliothèque se trouve au 15 W. North St. à Plano. Pour plus d’informations, appelez le 630-552-2030 ou visitez bibliothèqueplan.info.

Vente de livres des Amis de la Bibliothèque : 22 août-sept. 3 (fermé le 28 août) Ouvert pendant les heures régulières de la bibliothèque. Arrêtez-vous pour faire le plein de livres et de films vendus à prix d’aubaine. Entre le 29 août et le 3 septembre, tous les articles seront vendus 4 $ le sac. Nous aurons de nombreux livres gratuits disponibles après la fin de la vente.

Programmes adultes

Nouvelle vie pour les vieux sacs : Samedi 13 août, de 10 h 30 à midi. Aidez à transformer les sacs à provisions en plastique en tapis de sol pour les sans-abri. Pour plus d’informations, contactez Ceil Carey à [email protected] ou au 708-846-1704. Aucune inscription requise. Rendez-vous dans la salle de réunion du niveau inférieur.

Peindre avec Petite Palette : Le lundi 15 août, de 18 h à 20 h Michelle Shepard dirigera la classe en créant une peinture à l’acrylique sur toile. Peinture à signaler. Ouvert aux lycéens et adultes. Des frais de 15 $ pour chaque cours doivent être payés au moment de l’inscription. Appelez le 630-552-2030 pour vous inscrire.

Club de lecture: Mercredi 17 août, de 15 h 30 à 16 h 30 « Falling » de TJ Newman sera discuté. Le livre de septembre sera « La librairie au bout de l’eau » de Patti Callahan Henry. Ce groupe lit une variété de genres. Les nouveaux arrivants sont les bienvenus à tout moment.

Service d’assistance technologique : Samedi 27 août, de 11 h à 13 h Une occasion gratuite de rencontrer l’expert en technologie Robert Mitilieri. Il répondra aux questions que vous pourriez avoir sur votre ordinateur, votre téléphone portable, votre tablette ou votre liseuse. Apportez votre appareil avec vous pour la meilleure expérience. Aucune inscription requise.

Club de lecture silencieux : Les jeudis, de 19 h à 20 h Un club de lecture pas comme les autres. Venez dans la salle de lecture silencieuse Carnegie de la bibliothèque et installez-vous confortablement dans l’un de nos fauteuils confortables. Lisez tranquillement avec d’autres amateurs de livres dans une camaraderie silencieuse. Suivez « Plano’s Silent Book Club » sur Facebook. Aucune inscription requise.

Groupe Tricot & Crochet : Les jeudis, de 10h à 12h, via Zoom. Ce groupe informel travaille sur ses propres projets, discute des types et des couleurs de fil et s’entraide avec des modèles nouveaux ou délicats. Aucune inscription requise. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.

Groupe d’écrivains : Jeudi 25 août, de 18 h 30 à 20 h en personne ou via Zoom. Rejoignez d’autres écrivains pour discuter de votre travail. Ouvert aux adultes et lycéens. Aucune inscription requise. Tenu dans la salle de réunion du niveau inférieur. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.