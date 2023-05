La Bibliothèque publique de La Salle annonce des programmes de lecture d’été pour les jeunes de 13 ans et moins – Shaw Local

La Bibliothèque publique de La Salle accueillera un programme d’été pour les jeunes de 13 ans et moins. Le programme se déroule du 5 juin au 28 juillet, les inscriptions commençant le lundi 5 juin.

Le programme est gratuit et ouvert au public.

Lors de l’inscription, les participants recevront un coupon de tombola pour un tirage leur permettant de gagner l’une des huit paires de billets pour le zoo de Brookfield.

Le programme comprend des travaux manuels hebdomadaires amusants, des films, une heure du conte préscolaire et une longue Lego Mania pour encore plus de plaisir.

Des mini-prix sont gagnés en cours de route chaque fois qu’un participant complète deux heures de lecture – 20 minutes par jour pendant six jours, ainsi qu’une entrée aux tirages hebdomadaires pour les billets de zoo. À la fin du programme d’été, quatre autres gagnants seront tirés au sort pour gagner l’une des quatre paires de billets de zoo. Les participants qui remplissent une feuille de route reçoivent un livre cadeau et peuvent prendre une deuxième feuille de route pour continuer à jouer et gagner des prix.

De 10 h à 17 h 30 le lundi 3 juillet, la bibliothèque distribuera des bâtons lumineux pour célébrer la fête de l’indépendance.

Pour plus de plaisir, les lundis 12 juin, 26 juin, 10 juillet et 23 juillet à 14 h, les jeunes et leur famille pourront profiter de films familiaux à la bibliothèque. Une liste des films d’été sera disponible sur le site Web de la bibliothèque, ainsi qu’un résumé du film et sa cote.

De 15 h 30 à 16 h, les mardis 6, 13, 20, 27 juin, 11, 18 et 25 juillet, les jeunes de 3 à 5 ans et leurs parents/tuteurs sont invités à l’heure du conte préscolaire. Une ou deux histoires seront partagées et un bricolage sera disponible à compléter à la bibliothèque ou à emporter à la maison.

Les mercredis 7, 14, 21, 28 juin, 5, 12, 19 et 26 juillet, la bibliothèque continuera les kits de bricolage Grab & Go. Les trousses peuvent être complétées à la maison ou à la bibliothèque. Les kits sont disponibles les mercredis et pour le reste de la semaine. De nouveaux bricolages tous les mercredis.

Les jeudis 8, 15, 22, 29 juin, 6, 13, 20 et 27 juillet, les jeunes de 5 ans et plus et leurs familles sont invités à Lego Mania. Ce programme est gratuit et ouvert au public et sera de 13h30 à 17h

La bibliothèque publique de La Salle est située au 305 Marquette, La Salle, et est conforme à l’ADA. Pour plus d’informations, contactez la Bibliothèque publique de La Salle au 815-223-2341.