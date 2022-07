La bibliothèque publique de Joliet embauche l’ancien directeur de Rialto Val Devine – Shaw Local

Joliet — L’ancienne directrice exécutive du Rialto Square Theatre, Valerie Devine, a été embauchée comme coordonnatrice des projets spéciaux pour la bibliothèque publique de Joliet.

La bibliothèque a annoncé que Devine avait commencé le travail.

Devine a quitté le Rialto en avril, affirmant qu’elle se retirerait du secteur du divertissement et poursuivrait une nouvelle entreprise qui laisserait plus de temps aux amis et à la famille.

“Nous sommes ravis d’avoir Val dans notre équipe”, a déclaré la directrice générale de la bibliothèque, Megan Millen, dans un communiqué de presse. “Son expérience dans la planification d’événements, son énergie optimiste et ses qualités de leadership feront d’elle un candidat idéal pour la bibliothèque à un moment passionnant pour nous, d’autant plus que nous prévoyons la grande réouverture de notre bibliothèque du centre-ville à l’automne.”

La succursale de la rue Ottawa du centre-ville fait l’objet d’un réaménagement de 10,5 millions de dollars appelé le projet Burnham dans le but de mettre à jour l’espace et de le rendre plus adapté à l’utilisation communautaire.

La bibliothèque dans son communiqué de presse a déclaré que le coordinateur des projets spéciaux était «responsable du développement de programmes pour tous les âges, de l’achat d’expositions et de la création d’expériences qui attireront davantage d’utilisateurs de la bibliothèque. Cela comprend la planification de la Journée Star Wars de la bibliothèque et la participation à des événements communautaires comme le festival et le défilé Light Up the Holidays.

Devine travaillera également avec des artistes locaux et des coopératives d’art pour coordonner un nouvel espace de studio d’art à la succursale de la rue Ottawa et afficher des œuvres d’art locales toute l’année.

Devine a été directeur exécutif du Rialto pendant cinq ans.

