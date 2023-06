La bibliothèque publique de Johnsburg recherche les commentaires des résidents et des usagers pour la planification future – Shaw Local

Le district de la bibliothèque publique de Johnsburg compte environ 12 128 résidents dans son district, mais seulement 4 000 environ ont une carte de bibliothèque.

La directrice de la bibliothèque, Beth Ryan, souhaite obtenir des informations de ces deux groupes sur ce qu’ils veulent dans leur bibliothèque publique.

« Ce que je trouve intéressant, et un peu consternant, c’est que les gens demandent des choses que nous avons déjà », a déclaré Ryan.

Le district et sa bibliothèque au 3000 N. Johnsburg Road fournissent des services de bibliothèque à Johnsburg et à certaines parties de McHenry, Ringwood, Spring Grove et Fox Lake. Ryan est directeur depuis près de six ans.

Elle et ses 12 employés ont découvert que leurs plans à court terme précédents avaient été abandonnés lorsque COVID-19 est arrivé, a-t-elle déclaré.

Que faisons-nous bien ou que pouvons-nous faire mieux ? » — Beth Ryan, directrice du district de la bibliothèque publique de Johnsburg

« C’est le bon moment pour faire une planification stratégique » pour s’assurer que ce qu’ils offrent maintenant, après le COVID-19, correspond à ce que la communauté veut, a déclaré Ryan.

« Nous voulons prendre les informations que nous obtenons et les utiliser du mieux que nous pouvons pour nous impliquer davantage dans nos programmes », a déclaré la présidente du conseil d’administration, Madelyn Diedrich.

Les gens reviennent à la bibliothèque après les fermetures de COVID-19, mais davantage de personnes doivent retourner à leur bibliothèque, a-t-elle déclaré.

Un lien vers l’enquête communautaire est disponible en ligne à l’adresse johnsburglibrary.org ainsi que la bibliothèque la page Facebook. Des copies papier sont également disponibles à remplir à la bibliothèque.

Les questions couvrent des sujets tels que l’utilisation des ressources de la bibliothèque en ligne, ce que les utilisateurs consultent de la collection, les types de programmes que les titulaires de carte préfèrent et les heures auxquelles les gens sont les plus susceptibles de participer à ces programmes.

Pour obtenir des réponses de ceux qui n’utilisent pas régulièrement la bibliothèque, Ryan a également demandé au village de Johnsburg d’inclure le lien dans un récent bulletin envoyé par courriel aux résidents.

C’est la question « Quels articles ou services souhaitez-vous que nous ajoutions ? » cela lui cause de la frustration et lui montre que la bibliothèque pourrait avoir besoin de mieux promouvoir ces services, a déclaré Ryan.

Une fois que Ryan aura une idée des programmes à promouvoir, elle dit qu’elle veut déterminer si la bibliothèque investit l’argent des contribuables dans les bons services.

Si, par exemple, la bibliothèque paie pour une base de données que les résidents n’utilisent pas, elle pourrait supprimer la base de données.

Elle peut également décider de réaffecter le personnel pour répondre aux demandes des résidents, a déclaré Ryan.

« L’une des remarques les plus courantes est : ‘Nous aurions aimé que vous ayez plus de sessions de programmes pour enfants’, a-t-elle déclaré.

Pour atteindre cet objectif, elle peut ajouter des heures pour un employé à temps partiel ou déplacer cette personne hors de son service de bureau et dans des programmes.

Ryan a déclaré que l’enquête n’est pas un précurseur de plans d’expansion, mais vise à obtenir des informations de base.

« Qu’est-ce que nous faisons bien ou que pouvons-nous faire mieux ? » dit-elle.