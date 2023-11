La bibliothèque publique de Brooklyn ouvre deux nouveaux centres Teen Tech et espère inspirer la prochaine génération d’ingénieurs, d’entrepreneurs et de scientifiques

Inscrivez-vous à notre Bulletin électronique amNY Sports pour obtenir des informations et une couverture des matchs de vos équipes préférées

Deux nouveaux Centres technologiques pour adolescents ouvert ce mois-ci dans le cadre de l’initiative de la bibliothèque publique de Brooklyn visant à aider les jeunes d’aujourd’hui à créer le monde de demain.

Les centres, qui ont été ouverts respectivement dans les succursales Saratoga et Adams Street de la bibliothèque publique de Brooklyn à Ocean Hill et Dumbo, serviront de passerelles permettant aux adolescents d’apprendre et de créer avec la technologie de manière nouvelle et passionnante.

Chaque centre est équipé d’ordinateurs, d’imprimantes 3D, d’appareils photo, d’instruments de musique numériques et bien plus encore, donnant aux adolescents la possibilité d’apprendre et d’expérimenter la conception graphique, la programmation, la conception vidéo, le podcasting et même la robotique.

« Les adolescents de la ville de New York sont les leaders de demain et méritent aujourd’hui toutes les ressources nécessaires pour transformer leurs rêves en réalité », a déclaré le maire de la ville de New York, Eric Adams. « C’est pourquoi, dans les cinq arrondissements, notre administration a alloué 15 millions de dollars à notre réseau vital de bibliothèques. Les nouveaux centres pour adolescents de Brooklyn offriront à nos jeunes un espace sûr doté des outils nécessaires pour découvrir leurs passions, tout en contribuant à élever la prochaine génération de leaders technologiques.

Chaque année, la bibliothèque publique de Brooklyn propose près de 65 000 programmes gratuits à des personnes de tous âges et de tous horizons, notamment des écrivains, des artistes, des éducateurs et, bien sûr, des adolescents.

Depuis 2019, les Teen Tech Centers proposent des programmes éducatifs aux jeunes habitants de Brooklyn qui, autrement, n’auraient peut-être pas accès à ces ressources.

« Lorsque nous fournissons des espaces sûrs où les adolescents peuvent rencontrer leurs pairs, perfectionner leurs compétences numériques et exprimer leur créativité, nous donnons du pouvoir à la prochaine génération d’entrepreneurs, de scientifiques et d’artistes », a déclaré Linda E. Johnson, présidente et directrice générale de la bibliothèque publique de Brooklyn. « Nous disposons désormais de cinq centres technologiques pour adolescents dans tout l’arrondissement, et nous avons hâte de voir quelles idées innovantes les adolescents talentueux de Brooklyn donneront vie à la bibliothèque. »

Les centres Teen Tech fonctionnent également dans les emplacements de la bibliothèque à Kings Highway, Crown Heights et Bay Ridge. Selon un représentant du BPL, les centres partagent un objectif commun : présenter aux adolescents des carrières potentielles dans des domaines cruciaux tels que l’ingénierie et l’entrepreneuriat.

En plus des Tech Centers, la bibliothèque publique de Brooklyn propose également plusieurs autres programmes pour adolescents tels que Teen Takeovers, qui permet aux adolescents de diriger des programmes dans la bibliothèque après les heures d’ouverture, et les programmes de stages Teen Techies et Librarians of Tomorrow qui visent à donner aux adolescents les compétences dont ils ont besoin pour aller à l’université et sur le marché du travail.

« Notre monde est meilleur lorsque nous tous – en particulier les jeunes – disposons d’endroits enrichissants où nous pouvons exister en tant que membres d’une communauté plutôt qu’en tant que clients », a déclaré le sénateur Jabari Brisport dans un communiqué. « Lors de l’ouverture du nouveau Teen Tech Center à la succursale de la bibliothèque de Saratoga dans mon district, l’énergie et l’enthousiasme des étudiants à l’idée de disposer d’un tel espace étaient palpables. En tant qu’ancien enseignant d’une école publique et sénateur de l’État, je continuerai à me battre pour nos jeunes, afin de garantir que davantage de ressources soient accordées à notre communauté afin que chaque élève puisse avoir accès à de merveilleux espaces d’apprentissage expérimental comme celui-ci.