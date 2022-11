La bibliothèque publique de Batavia rejoint un club de lecture mondial avec un roman primé – Shaw Local

Les titulaires de carte de la bibliothèque publique de Batavia de tous âges peuvent découvrir Big Library Read, le plus grand club de lecture numérique au monde, avec le roman pour jeunes adultes primé aux Newberry Award “A Snake Falls to Earth” jusqu’au 16 novembre.

Selon un communiqué de presse, le roman Big Library Read est disponible dans plus de 21 000 bibliothèques à travers le monde, dont environ 90 % des bibliothèques publiques en Amérique du Nord et des milliers d’écoles. Au cours de ce programme, les lecteurs participent à des discussions en ligne engageantes sur le titre. Le programme est facilité par OverDrive, la principale plate-forme de lecture numérique pour les livres électroniques, les livres audio et les magazines populaires.

Big Library Read est un programme de lecture international qui connecte des millions de lecteurs à travers le monde avec un ebook via les bibliothèques publiques. “A Snake Falls to Earth” est la 29e sélection de ce programme, qui a débuté en 2013 et a lieu trois fois par an, indique le communiqué.

Les lecteurs peuvent se joindre à la discussion en ligne sur le livre à biglibraryread.com/join-the-discussion.