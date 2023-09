La bibliothèque publique de Batavia annonce le calendrier de la 35e série annuelle Books Between Bites – Shaw Local

Programme mensuel de livres à l’heure du déjeuner de la bibliothèque publique de Batavia Livres entre les bouchées débutera sa 35e saison le 21 septembre.

La série se déroule de midi à 13 heures le troisième jeudi de chaque mois dans la salle des fondateurs de la bibliothèque publique de Batavia, 10 S. Batavia Ave.

Les programmes sont gratuits et ouverts au public et se dérouleront jusqu’en mai 2024. Aucune réservation n’est requise. Un parking est disponible sur le parking juste au sud de la bibliothèque.

La grille du programme :

• 21 septembre – « Over My Dead Body : Unearthing the Hidden History of America’s Cemeteries » de Greg Melville, présenté par Kate Garrett, directrice du Batavia Depot Museum.

• 19 octobre – « Get a Grip » présenté par l’auteur du livre et Annie Hansen, locale de Batavia.

• 16 novembre – « We Took To the Woods » de Louise Dickinson Rich, présenté par Pam Otto, ambassadrice de sensibilisation du district de St. Charles Park.

• 14 décembre (deuxième jeudi) – Autobiographies « Madame la Secrétaire » et « L’enfer et autres destinations » de Madeleine Albright, présentées par l’administratrice de la ville de Batavia, Laura Newman.

• 18 janvier – « L’histoire de Batavia », présenté par le maire Jeff Schielke.

• 15 février – Mystères scandinaves et britanniques, présentés par la nouvelle directrice générale de la bibliothèque publique de Batavia, Josephine Tucci.

• 21 mars – « Le Tao du receveur de sauvegarde » de Tim Brown et Erik Kratz, présenté par Lester Munson, ancien rédacteur principal et analyste juridique d’ESPN.

• 18 avril – « La chanson du pic » présenté par l’auteure du livre et habitante de Batavia, Marnie O. Mamminga et l’illustratrice du livre Mary C. Parks.

• 16 mai – Sears Kit Houses à Batavia, Genève et au-delà, présenté par Karl Bruhn, résident de Batavia et historien à la retraite.

Les livres seront disponibles à la vente et à la dédicace à chacun des programmes mettant en vedette des auteurs. Les invités sont invités à apporter leur déjeuner et à manger pendant qu’ils profitent du programme et des discussions.

La nourriture sera disponible à l’achat au Flyleaf Bakery Cafe, situé à l’intérieur de la bibliothèque. Les déjeuners peuvent être précommandés pour être récupérés avant chaque programme en appelant le 331-302-3480.

Books Between Bites a été créé en 1987 à Batavia par feu Lee C. et Betty Moorehead. Le programme a été poursuivi par leur fille, Becky Hoag, en partenariat avec la bibliothèque publique de Batavia.

Pour plus d’informations sur l’horaire et la programmation, visitez le site Books Between Bites’ site web ou la bibliothèque publique de Batavia.