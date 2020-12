Photographie: Andrew Harnik / AP

Le soir où Donald Trump a remporté la présidence américaine en 2016, il a salué ses partisans et prononcé un discours de victoire dans la salle de bal d’un hôtel du centre-ville de Manhattan. De chaque côté de la scène se trouvaient deux vitrines montées. À l’intérieur, comme des reliques sacrées intouchables, se trouvaient deux bonnets rouges portant les mots «Make America great again» (Maga).

C’était le type d’affichage révérencieux que les visiteurs pourraient s’attendre à voir dans une future bibliothèque et musée présidentiel Donald J. Trump – si, c’est-à-dire, un tel complexe est jamais construit. Alors que les 14 derniers occupants de la Maison Blanche sont commémorés dans les archives officielles et les expositions à travers le pays, la figure de division de Trump est à peine connue pour son adhésion aux normes.

En relation: Trump rendra-t-il à nouveau une architecture géniale? La sombre histoire du dictateur chic

Il n’a pas manifesté d’intérêt pour une fondation ou une bibliothèque post-présidentielle et n’a aucune obligation légale d’en construire une. En effet, alors que la réalité de sa défaite électorale face à son challenger démocrate Joe Biden lui apparaît lentement, il envisagerait une autre candidature à la Maison Blanche en 2024.

D’un autre côté, une bibliothèque, un centre ou un parc à thème présidentiel de Trump pourrait s’avérer une opportunité de marque irrésistible. Les expositions de musée pourraient servir la version de l’histoire de Trump, de l’enquête sur le «canular» sur la Russie aux élections «volées». Et la boutique de cadeaux pourrait être une source de revenus.

Tout compte fait, il a l’étoffe d’un succès commercial, non seulement en tant que sanctuaire Maga pour les 74 millions de personnes qui ont voté pour Trump le mois dernier, mais aussi pour les touristes nationaux et internationaux d’une curiosité morbide essayant de comprendre une présidence indéniablement historique.

«Vais-je payer 29,95 $ pour aller au centre présidentiel et spa Donald Trump?» a demandé Paul Musgrave, professeur adjoint de science politique à l’Université du Massachusetts à Amherst. «Je trouverai probablement un moyen de le rendre déductible d’impôt en véritable honneur du président. Mais je pense que vous pouvez vraiment en apprendre beaucoup sur une culture politique à partir de ces sortes de présentations de soi.

L’histoire continue

La bibliothèque et musée John F Kennedy à Boston, Massachusetts. Photographie: Cj Gunther / EPA

L’Amérique est parsemée de bâtiments qui offrent aux universitaires l’accès aux documents officiels des anciens présidents – gérés par les Archives nationales du gouvernement – et aux visiteurs une expérience muséale généralement supervisée par la fondation de ce président, comprenant souvent une réplique d’époque du bureau ovale et des expositions Robes.

En relation: Donald Trump nie avoir demandé comment ajouter un visage au mont Rushmore

Le réseau s’est développé de manière inégale et reste en quelque sorte un patchwork. Pendant plus d’un siècle et demi, les papiers d’anciens présidents ont été considérés comme leur propriété privée qu’ils pouvaient emporter avec eux lorsqu’ils quittaient leurs fonctions. Certains documents ont été usés, certains ont été détruits délibérément et certains vendus par des membres de la famille.

Mais en 1938, Franklin Roosevelt, un historien amateur passionné, a vu la valeur de donner des papiers, des photos, des livres et des souvenirs de son administration à la nation pour la postérité. Il a ignoré les critiques selon lesquelles il essayait de se construire un monument et a collecté des fonds pour une bibliothèque à Hyde Park, New York, pour abriter la vaste collection, puis a tout donné aux Archives nationales du gouvernement.

Douze autres bibliothèques présidentielles ont suivi, encore une fois construites à titre privé – chacune nécessite des années de collecte de fonds – mais entretenues par le gouvernement fédéral. Barack Obama rompt avec la tradition avec des plans pour une structure à Chicago présentée comme «la première bibliothèque présidentielle entièrement numérique»: ses archives et artefacts originaux seront conservés hors site dans les archives nationales.

Une exposition, y compris le pistolet de Saddam Hussein, au George W Bush Presidential Center à Dallas, Texas. Photographie: Larry W Smith / EPA

En plus des 14 bibliothèques du système des Archives nationales, il existe des entités indépendantes telles que celles dédiées à Abraham Lincoln et Rutherford Hayes à Springfield, Illinois, et Fremont, Ohio, respectivement. Il existe également des plans pour une bibliothèque présidentielle Theodore Roosevelt à Medora, dans le Dakota du Nord.

Pas pour la première fois, Richard Nixon pourrait offrir un plan pour Trump. En 1990, il a ouvert une bibliothèque privée dans sa ville natale de Yorba Linda, en Californie, qui était dirigée par des loyalistes et n’avait pas l’intention de conserver ses archives officielles. Son exposition sur le scandale du Watergate, qui a provoqué la démission de Nixon, a été largement ridiculisée en tant que propagande destinée à l’exonérer.

Le Congrès avait décidé que Nixon ne pouvait pas faire confiance à ses disques car il les détruirait probablement Paul Musgrave

Musgrave, qui travaillait pour les Archives nationales, a rappelé: «Ce n’était pas une bibliothèque présidentielle. C’était juste un musée dédié à la grandeur de Richard Nixon avec une très petite archive composée de quelques documents pré-présidentiels et post-présidentiels, qui n’étaient ouverts qu’à un nombre restreint de chercheurs.

«C’était essentiellement une bibliothèque Potemkine pour donner à Richard Nixon le même statut que tout le monde, mais cela ne faisait pas partie du système fédéral parce que le Congrès avait décidé que Nixon ne pouvait pas faire confiance à ses dossiers parce qu’il les détruirait probablement. C’est pourquoi les records sont restés dans la région de Washington.

Nixon mourut en 1994. Treize ans plus tard, la bibliothèque Nixon rejoignit finalement le système des Archives nationales et prit possession de ses archives officielles. «Le prix d’entrée était de refaire le musée», a poursuivi Musgrave. «Une nouvelle exposition sur le Watergate est entrée, elle a dit la vérité sur le Watergate, elle ne l’a pas qualifiée de« coup d’État »dirigé par une Chambre des représentants démocrate. Tout cela vous semble familier, non?

Si Trump décidait de faire de même et de faire cavalier seul, il pourrait lui aussi présenter un récit mythique de sa présidence – de son investiture aux relations raciales, de la destitution à la pandémie de coronavirus – sans contraintes fédérales de précision. La forme passée laisse penser qu’il n’aurait guère de difficulté à réunir les fonds nécessaires.

La bibliothèque présidentielle Herbert Hoover à West Branch, Iowa. Photographie: Joe Sohm / Visions of America / UIG via Getty Images

Jonathan Alter, un biographe qui a passé de longues heures à faire des recherches dans les bibliothèques Roosevelt et Jimmy Carter, a déclaré: «Il a un certain nombre de partisans riches et enragés et ils pourraient lui en donner assez. Je pense que ce qu’il fera, c’est qu’il se construira un musée pour lui-même et dira simplement de visser la partie bibliothèque.

«Ce sera un musée éclaboussant qui le célèbre, qui blanchit tout ce qui a mal tourné, qui ne mentionne pas la destitution sauf comme une chasse aux sorcières. Et surtout, ce sera l’occasion de monétiser son héritage. «

Mais où? Le mois dernier Michael Beschloss, un historien présidentiel, a invité ses abonnés Twitter à suggérer des emplacements potentiels pour une bibliothèque présidentielle Trump. Les réponses comprenaient une prison fédérale, la Corée du Nord, Moscou, des toilettes extérieures et Four Seasons Total Landscaping à Philadelphie.

Votre imagination n’est pas suffisante pour évoquer ce qui pourrait arriver Michael D’Antonio

Blague à part, les bibliothèques sont généralement situées dans la ville natale du président et s’avèrent souvent être son dernier lieu de repos – les visiteurs peuvent se tenir sur les tombes de Truman, Reagan et d’autres. Pour Trump, qui a officiellement transféré sa résidence de New York à la Floride, l’État d’origine de Mickey Mouse semble être le principal candidat.

Michael D’Antonio, auteur de The Truth About Trump et du prochain A Consequential President, a déclaré: «Je pouvais le voir avoir un centre de diffusion quelque part en Floride et il accueillerait les visiteurs presque comme un petit parc d’attractions où ils pourraient voir des programmes. fait, mangez dans les restaurants Trump, restez dans les hôtels Trump et il pourrait y avoir des carrousels Trump pour les enfants. Votre imagination n’est pas suffisante pour évoquer ce qui pourrait arriver.

L’hélicoptère dans lequel Richard Nixon a quitté la Maison Blanche pour la dernière fois est exposé dans sa bibliothèque présidentielle à Yorba Linda, en Californie. Photographie: Bill Pierce / Time & Life Pictures / Getty Image

Chaque bibliothèque a des fonctionnalités distinctes. Le voilier Victura de John F. Kennedy est exposé devant le sien à Boston, tandis que l’histoire de son assassinat est racontée en termes sombres et discrets dans un couloir sombre. Nixon a l’hélicoptère sur lequel il a quitté la Maison Blanche en 1974. L’avion Air Force One de Ronald Reagan est exposé chez lui à Simi Valley, en Californie. Les étudiants qui visitent George W Bush’s à Dallas, au Texas, peuvent tester leur potentiel de leadership dans une reconstitution de la salle de situation.

La seule chose qui semble certaine à propos de Trump est que ce ne serait pas discret. Musgrave a commenté: «Il pouvait absolument faire ce qu’il voulait. Les gens plaisantent: «Oh, est-ce que tout va être plaqué or? Je veux dire, honnêtement, pourquoi pas?

Nous ne devons pas nous attendre à ce que son centre présidentiel obéisse à l’une des normes auxquelles nous nous attendons Paul Musgrave

«Pensons-nous qu’il va être retenu par le bon goût? Regardez Mar-a-Lago: ce n’est pas une difficulté sur laquelle il travaille. Ce que Donald Trump vend aux personnes qui donneront pour construire cela, c’est Donald Trump et je pense donc que vous pourriez très bien avoir un édifice physique construit pour faire avancer les intérêts de Trump et qui semble assez imposant.

Il a ajouté: «Donald Trump ne sera pas un ex-président comme n’importe quel autre ex-président et nous ne devrions pas nous attendre à ce que son centre présidentiel obéisse à l’une des normes auxquelles nous nous attendons.»

Tout comme Trump a exprimé son mépris pour ses prédécesseurs et sera un membre maladroit du club des ex-présidents, il est peu probable que sa bibliothèque – si cela se produit jamais – se mette parfaitement en place. Clifton Truman Daniel, président honoraire du conseil d’administration du Truman Library Institute, a déclaré: «Mon grand-père a conçu sa bibliothèque présidentielle comme un outil pédagogique et non comme un monument à lui. Le président Trump sera le contraire. La vérité de sa présidence sera écrite par d’autres. »