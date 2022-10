La bibliothèque pour enfants Ann Wink organise une cérémonie d’inauguration à Granville – Shaw Local

Une cérémonie d’inauguration a eu lieu samedi après-midi à la succursale de Granville de la bibliothèque du comté de Putnam située au 214, rue S. McCoy pour la peinture murale ornant la bibliothèque pour enfants Ann Wink.

Parmi les personnes présentes figuraient Raymond Wink et Robin Pearson, fils et fille d’Ann Wink décédée le 1er août 2020 et qui a servi pendant quatre décennies en tant que bibliothécaire pour enfants lorsque la bibliothèque était située à côté du bâtiment du canton.

La bibliothèque et la peinture murale ont été créées grâce au travail de nombreuses artistes locales, dont Erika Dean, Jaclyn Ossola et Courtney Ossola.

La bibliothèque pour enfants Ann Wink est ouverte à tous les enfants qui visitent la bibliothèque pendant leurs heures normales d’ouverture.