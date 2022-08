La bibliothèque La Salle reçoit une subvention de 40 000 $ – Shaw Local

La bibliothèque publique de La Salle a reçu une subvention Project Next Generation pour la huitième année pour les jeunes de 11 à 14 ans du secrétaire d’État de l’Illinois, Jesse White et de la bibliothèque d’État.

La subvention, “Project Next Generation: Destination Discoveries”, d’un montant de 40 000 $ fournira un financement pour un programme d’astronomie d’arrière-cour d’automne de six semaines qui intègre à la fois l’astronomie de jour et de nuit. Il finance également un programme de printemps de six semaines qui explore le concept de changement dans l’Illinois à travers les forces de la nature, à travers l’interaction humaine et les humains et leur environnement.

Les programmes d’automne et de printemps sont des expériences pratiques d’enrichissement à distance, soutenues par un mentor, structurées pour offrir des opportunités d’apprentissage uniques et flexibles à l’aide de kits scientifiques / technologiques et d’expériences d’excursions indépendantes et de groupe. Chaque programme servira 18 participants et est gratuit et ouvert au public.

Les participants qui terminent avec succès l’un ou les deux programmes recevront une invitation à assister à une excursion toutes dépenses payées au planétarium Adler à Chicago (automne) et / ou au Burpee Museum of Natural History à Rockford (printemps). De plus, dans le cadre du programme de printemps, les participants et leurs familles peuvent choisir de participer à des excursions facultatives et indépendantes au musée d’État de l’Illinois à Springfield, au site historique John Deere à Grand Detour et au refuge Dixon Waterfowl à Hennepin. Ces sites offrent une entrée gratuite et le kilométrage aller-retour pour ces voyages sera remboursable lorsque le participant aura terminé les activités du site liées au programme du printemps.

Plus d’informations sur le programme d’automne seront annoncées en septembre, avec des annonces pour le programme de printemps à venir en février 2023.

Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 815-223-2341. La Bibliothèque Publique La Salle. 305 Marquette St., est conforme à l’ADA.