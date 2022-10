La bibliothèque La Salle prolonge ses heures d’ouverture le mardi novembre – Shaw Local

La Bibliothèque publique de La Salle, pour le mois de novembre, prolongera ses horaires les mardis soirs jusqu’à 20 h.

Les particuliers sont invités à parcourir la collection, qui comprend des livres, des magazines, de la musique, des livres audio, des DVD, des journaux et/ou à accéder à la collection numérique de la bibliothèque via Libby, eReadIllinois et Hoopla.

La bibliothèque offre un accès aux ordinateurs d’accès public. Des Chromebooks et des tablettes peuvent également être empruntés pour une utilisation en bibliothèque, et les titulaires de carte de la bibliothèque La Salle peuvent emprunter des points d’accès sans fil.

Des services de photocopie, d’impression et de télécopie sont également disponibles. Les services de généalogie, y compris l’accès à Ancestry, sont disponibles gratuitement à la bibliothèque. Un service en bordure de rue est également disponible. Les personnes sont encouragées à appeler la bibliothèque au 815-223-2341 et à discuter avec le personnel de la possibilité d’organiser un ramassage.

La bibliothèque continue d’offrir des programmes virtuels gratuits pour adultes en utilisant la plateforme Zoom la plupart des mardis soirs et occasionnellement les autres jours de la semaine. Ces programmes sont ouverts à tous et aucune carte de bibliothèque n’est nécessaire pour s’inscrire et en profiter. La plupart des programmes sont enregistrés et archivés sur le site Web de la bibliothèque.

La bibliothèque dispose d’un espace dédié aux jeunes adultes. Les adolescents peuvent parcourir la collection de fiction et de non-fiction, de livres audio, ainsi que de titres espagnols. La collection comprend également des romans graphiques et des titres de manga. Les jeunes sont invités à visiter la salle des enfants pour parcourir la collection ou pour se procurer une trousse d’artisanat hebdomadaire à emporter. La bibliothèque offre également aux jeunes un accès gratuit à ABC Mouse ainsi qu’aux jeux éducatifs Osmo.

La bibliothèque publique de La Salle est située au 305, rue Marquette et est conforme à l’ADA. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à un programme, appelez la bibliothèque au 815-223-2341.