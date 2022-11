La bibliothèque La Salle organisera une distribution de livres de Noël le 10 décembre – Shaw Local

La Bibliothèque publique de La Salle invite les familles à célébrer le temps des Fêtes de 10 h à 17 h le samedi 10 décembre avec l’événement « Gift of Reading – Holiday Gift Book Giveaway » de la bibliothèque.

Les jeunes de tous âges recevront un livre-cadeau, un ornement de bonhomme de neige imprimé en 3D et une paire de gants adaptés à leur âge, offerts par Johnson Oil Company. Les jeunes recevront également une décoration des fêtes en bois découpée au laser et gravée créée sur la Glowforge de la bibliothèque qui peut être laissée telle quelle ou décorée à l’aide de marqueurs.

Une toile de fond photo professionnelle sera disponible pour les familles afin de prendre des photos. La salle des enfants restera ouverte pendant l’événement pour que les familles puissent parcourir la collection des fêtes de la bibliothèque. Le personnel lira et partagera ses histoires préférées des Fêtes à 14 h, 14 h 30, 15 h et 15 h 30 dans la salle des enfants. Les jeunes auront l’occasion de jouer à « I Spy – Gingerbread Kids », une activité juste pour le plaisir pendant l’événement.

L’événement est gratuit et ouvert au public. Des masques gratuits sont disponibles au comptoir, y compris les tailles jeunes. Tous les articles offerts sont jusqu’à épuisement des stocks. Si vous avez besoin de plus d’informations ou avez des questions, appelez la bibliothèque au 815-223-2341. La bibliothèque publique de La Salle est située au 305, rue Marquette, La Salle et est conforme à l’ADA.